Por qué algunos «cantan» y otros no en dependencias policiales españolas

No es habitual ser testigos de este tipo de conversaciones donde mandos policiales y periodistas discuten sobre el porqué algunos detenidos «cantan» y otros no en dependencias policiales españolas. Esta vez fue el programa ‘Hora Punta’ de TVE1 el que dejó entrever, este miércoles, que algunos detenidos en el Estado español no son interrogados de acuerdo a las normas que marca la ley.

En la tertulia dirigida por el presentador Javier Cárdenas trataban el caso de Marta del Castillo,– joven desaparecida y presuntamente muerta en Sevilla en 2009–. En la conversación, Cárdenas lanzaba la siguiente pregunta: «¿Cómo es posible que una Policía que está acostumbrada a trabajar y a sacar información a terroristas de todo tipo y a delincuentes… cómo es posible que un chaval pueda violar y asesinar a una niña y no consiguen sacarle donde está el cuerpo?». El periodista Jose María Iñigo es el que lanza la respuesta: «Aquí lo que ha pasado es que le han interrogado todos de acuerdo a las normas que marca la ley».

En la tertulia participaba también David Miquel, portavoz del Sindicato de Policías de Cataluña, que lejos de corregir a Iñigo se suma a la respuesta.

El vídeo que vemos en este post ha sido editado y difundido en Facebook por Gari Garaialde, para ver el programa completo hacer click aquí,–la tertulia citada está a partir del minuto 20–.