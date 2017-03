Recordarán a Josu Zabala en Etxarri Aranatz en el vigésimo aniversario de su muerte

Josu Zabala desapareció el 23 de marzo de 1997 en Bilbo y apareció muerto en el paraje de Punta Mendata de un tiro en el pecho. Junto a su cuerpo se halló una pistola, y la versión del Gobierno de la CAV fue que se había suicidado. Sin embargo, ETA responsabilizó a las fuerzas de seguridad del secuestro y muerte de este militante.

De hecho, las investigaciones realizadas pusieron en entredicho la versión oficial. Junto al cuerpo de Zabala no se encontró rastro de sangre, no apareció el casquillo ni la bala que le impactó en el pecho, y la tierra que llevaba en sus zapatillas no se correspondía con la existente en el lugar donde hallaron su cuerpo sin vida.

Sus familiares han recordado que durante todo este tipo han realizado gestiones judiciales para tratar de conocer la verdad sobre la muerte de Zabala y que incluso llevaron el caso hasta Estrasburgo, pero todavía no ha habido resultados.

Por todo ello, al cumplirse ahora 20 años de su muerte, familiares, amigos y vecinos de Etxarri Aranatz han decidido poner en marcha la iniciativa «Josu 20 - Egia jakin nahi dugu».

En concreto, el día 25 de este mes, a las 20.00 horas, tendrá lugar en la Plaza de Etxarri Aranatz un acto de recuerdo por el militante fallecido, en el que participarán Ane Muguruza, de la Fundación Egiari Zor, y familiares y amigos de Zabala. También han comprado un kilómetro de Korrika, recordando así, de forma simbólica, que éste era profesor de AEK.