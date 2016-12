Chivite reitera el «no» del PSN a unos presupuestos «sin proyecto» futuro

Así lo ha señalado Chivite en su primera intervención en el pleno, en el que se debaten hoy 324 enmiendas y se espera que las cuentas se voten por la tarde, con el anuncio de rechazo de los socialistas por entender que en ellas «falta la definición de Navarra no solo del hoy sino del mañana», por lo que ha pedido al Gobierno «planificar a largo plazo».

«Si eso supone tener que buscar otras mayorías, se hace», ha dicho la líder socialista tras recordar el inicial interés del PSN en negociar las cuentas con el Gobierno, frustrado por los partidos que sostienen al Ejecutivo, una «apisonadora» que perjudica no a los socialistas sino «a la ciudadanía en general».

Al respecto, ha señalado que la Ley de Presupuestos la presenta el Gobierno y es a esa «ventanilla», con «buena disposición incluso proactividad» de su presidenta, a la que ha llamado el PSN, pero «ha quedado claro que el Gobierno no tiene autonomía, no lidera y no decide» y «esto es un problema» porque «la última palabra la tiene el cuatripartito, un filtro que no lo pasa todo lo que venga con las siglas del PSN».

Así, ha lamentado la nula receptividad del cuatripartito con sus enmiendas, pese a que ahora han incorporado algunas de ellas apropiadas con sus siglas, aunque les ha dado la «bienvenida» porque «lo importante es que estén».

En cualquier caso, Chivite ha asegurado que su mano y la de los socialistas «sigue tendida. Seguimos creyendo que la ventanilla a la que debemos llamar es la del Gobierno».