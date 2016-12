UPN considera que las cuentas «no responden a las necesidades»

Así lo ha señalado Esparza en declaraciones a los periodistas a su llegada al pleno, donde ha recordado que UPN presentó una enmienda a la totalidad «no por hacer la política del no, no por hacer interés partidista, no por estar en la oposición sino porque creemos que estos presupuestos no dan respuesta a las necesidades de esta comunidad».

A su juicio las cuentas proponen «gasto, gasto, gasto», basado en «una subida de impuestos que todos los ciudadanos vamos a ver el daño que nos hace y lo que nos perjudica», ha dicho para reiterar que en el debate de hoy «no esperamos sorpresas» porque «no ha habido ningún intento de negociación por parte del Gobierno, de este gobierno que dice que es el de la participación».

Por el contrario, a juicio del regionalista, «esto es una mentira más» por entender que el cuatripartito «es una apisonadora, un rodillo».

Por su parte, ya en su primera intervención en el pleno, el portavoz de UPN, Carlos García Adanero ha agrupado de forma irónica las enmiendas del cuatripartito en cuatro, que ha denominado«"las soluciones dadas por Rajoy» (la paga extra de los funcionarios), las «engañaPodemos» (con «mucha literatura y poco dinero»), las «ideológicamente sectarias» («sobre todo en Educación, Sanidad y sobre el euskera») y las «copia de la oposición».

Sobre estas últimas ha lamentado que el cuatripartito presente ahora enmiendas similares a las rechazadas por ser planteadas por la oposición.

«El problema es que al final el presupuesto no sigue un criterio lógico ni una coherencia, y eso supone que no hay crecimiento económico», ha dicho para lamentar que el presupuesto que hoy se aprobará da salida a iniciativas de los grupos que forman el gobierno «pero sin dar una solución coherente al conjunto de la sociedad».

«No se crea empleo, no hay partidas concretas», ha insistido, para zanjar que así «es imposible aprobar y dar el voto afirmativo» a este presupuesto.