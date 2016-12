Bilbao Basket sigue soñando con la Copa tras vencer al Obradoiro desde la línea de tres

Explotando esa puntería desde la línea de tres puntos, con cuatro triples en apenas seis minutos, Bilbao Basket dominó en el arranque del partido (6-18) hasta que el Obradoiro ha ajustado su defensa y solucionado sus problemas en ataque buscando a Artem Pustovyi. Ocho puntos prácticamente consecutivos del pívot ucraniano han obligado al técnico visitante, Carles Durán, a pedir su primer tiempo muerto (10-18, min.7).



Tras el parón, Pustovyi ha continuado con su exhibición –13 puntos en el primer cuarto– y su equipo se ha acercado (15-18), aunque Bilbao Basket ha pegado un estirón gracias a su acierto en los triples (22-28, min.14). Ahí ha estado la diferencia. El Obradoiro, apoyado en su intensidad defensiva, ha culminado su remontada (28-28, 33-33) pero el acierto exterior ha oxigenado otra vez al equipo de Durán (35-43, descanso).



En el arranque del segundo periodo, coincidiendo con la vuelta a pista de un Pustovyi que no ha jugado en el segundo cuarto castigado por las faltas, el conjunto santiagués ha apretado el marcador (43-47, min.24). Durán ha parado el choque y su equipo ha despertado con un parcial 2-7 (45-54, min.25).



Con esa renta de diez puntos ha jugado Bilbao Basket hasta el final de ese tercer cuarto, que ha cerrado Rosco Allen con un triple sobre la bocina (54-63).



En el último cuarto, Bilbao se ha puesto 15 arriba a poco más de siete minutos para el final (56-71). El Obradoiro no se ha entregado y en el último minuto ha dispuesto de un ataque para situarse a tiro de un triple pero Bendzius ha errado su bandeja (74-79). Clasificación y resultados.

.

Ficha técnica:



Rio Natura Monbus Obradoiro: Pozas (7), Dulkys (4), Bendzius (19), Allen (5) y Pustovyi (15) - quinteto inicial - Cardenas, Llovet (3), Whittington (12), Yusta (12) y Pechacek.



RETAbet Bilbao Basket: Tabu (7), Mumbrú (11), Hervelle (7), Todorovic (8) y Eric Micheal (11),-quinteto inicial- Scott Bamforth (13), Borg, Mendia, Salgado (8), Buva (9) y Lapornik (9).



Parciales:15-22, 20-21, 19-20 y 23-20.



Incidencias: Partido correspondiente a la decimocuarta jornada de la Liga ACB disputado en el Multiusos Fontes do Sar ante unos 4.500 espectadores.