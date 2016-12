El Gobierno condiciona la OPE de Educación a la reforma de la tasa de reposición

La portavoz del Gobierno de Nafarroa, María Solana, ha señalado en conferencia de prensa que «queda bien claro que efectivamente existe un problema» con esta tasa de reposición, que «nos condiciona y nos constriñe», como se demuestra a su juicio en esta OPE de Educación.

Solana, que ha afirmado que el plazo de la OPE que se baraja es «normal y natural», ha aludido a la posibilidad de que el Estado adopte una medida «en fechas más próximas», que es modificar el sistema de la tasa de reposición mediante real decreto para «solventar esta cuestión que afecta a Navarra, pero no solo, sino también a otras comunidades autónomas».

Al respecto, la consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, María José Beaumont, ha expuesto el contenido de una reunión mantenida el día 21 en Madrid con el Gobierno español y los consejeros de Presidencia de todas las comunidades autónomas, excepto Catalunya y la CAV.

En esta reunión, ha indicado, Nafarroa planteó tres temas, el primero de ellos «el necesario debate y reflexión» sobre las consecuencias de la reforma en 2011 del artículo 135 de la Constitución, que prioriza el pago de la deuda y que «impide a las administraciones públicas ser agentes activos, ser agentes motores del desarrollo económico y social», ha dicho Beaumont.

También se pidió la supresión de las limitaciones impuestas por la tasa de reposición, que «ha impedido a Navarra la aprobación de ofertas publicas de empleo amplias o que éstas hayan sido en un número muy reducido».

Esa tasa, ha agregado la consejera, ha tenido como consecuencia que se haya elevado el índice de temporalidad en la Administración navarra al 33 %, un porcentaje que es incluso mayor en la sanidad, la educación y la justicia, según la Cámara de Comptos.

También se planteó la retirada, por la vía de la negociación, de los ocho recursos de inconstitucionalidad contra leyes navarras que siguen en trámite.

Respecto a la tasa de reposición, la consejera ha insistido en que es «urgente» que el Estado tome una decisión para no ser demandado de nuevo ante el tribunal europeo.

Beaumont ha destacado que, tras unos presupuestos estatales prorrogados, la nueva ley de presupuestos no llegará previsiblemente hasta abril o mayo, en cuyo caso «no podríamos aprobar ni la OPE de Educación ni ninguna otra, porque no sabríamos a qué atenernos, a riesgo de judicializar nuevamente nuestras decisiones, que no queremos».

La alternativa, ha estimado, sería la aprobación de un real decreto ley eliminando o modulando esa tasa de reposición, al menos con carácter provisional hasta la nueva ley de presupuestos.

«Si eso ocurre, sí que se puede aprobar la OPE de Educación en las mismas fechas, parecidas a las del año pasado, con las especialidades que el Departamento ya trasladó a la mesa sectorial ayer», ha señalado la consejera.

En ese caso, ha explicado, se intentaría que los opositores que aprobasen pudiesen comenzar el curso escolar siguiente, pero «no podemos asegurar que podamos hacerlo, porque, si no adopta el Estado alguna decisión de urgencia que nos permita aprobar la OPE y consecuentemente la oposición, va a haber que esperar».

Se trata, ha resaltado Beaumont, de una situación que ya se expuso a los sindicatos en la mesa general.