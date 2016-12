Sidenor y la mayoría sindical alcanzan un acuerdo que recibe las críticas de ELA y LAB

Este acuerdo marco, al que están adscritas las plantas de Basauri, Gasteiz, Reinosa, Oficinas Generales e I+D, es continuación del Plan de Adaptación Laboral ya aprobado, que, junto a las inversiones ya anunciadas, «permitirá recuperar la senda de la competitividad», según la nota de la empresa.



Sidenor ha señalado que, en virtud de este acuerdo, la Dirección se compromete, no sólo a incrementos salariales durante el periodo, sino a introducir a partir de 2019 un incentivo de reparto de beneficios «para todos los trabajadores siempre y cuando la empresa alcance resultados positivos».



El acuerdo también recoge otras medidas como la conversión del 15% de los contratos temporales en indefinidos o formación a los trabajadores para que alcancen «niveles óptimos» de polivalencia.



También contempla un incremento de jornadas de trabajo, lo que permitirá a Sidenor «colocarse en los mismos niveles de las empresas con las que compite en Europa, así como de los principales clientes del sector de automoción, todo ello con el objetivo de recuperar la senda de la competitividad».



Los cuatro sindicatos firmantes del preacuerdo, que suman el 76 % de la representación, y Sidenor acordaron a principios de diciembre un expediente temporal de empleo (ERTE), tras subirse el complemento de desempleo al 90%. El ERTE supone una reducción media del 50% del tiempo de trabajo en el conjunto del grupo, aunque dicho porcentaje es mayor o menor según las plantas.

«Merma importante»



ELA y LAB han rechazado el acuerdo por considerar que busca una plantilla «resignada y sumisa». En un comunicado, ELA expresa su «absoluta preocupación» por la firma y destaca que la empresa no ha garantizado el futuro de los trabajadores, «quienes han vuelto a sufrir otra merma importante en sus condiciones», al no asumir compromiso alguno de cara al futuro de las plantas ni del empleo.



Este sindicato hace hincapié en que los incrementos salariales acordados no contienen referencia alguna al IPC y están condicionados a variables que solo la empresa controla. «En el colmo del cinismo» la empresa y los sindicatos firmantes han acordado que la ratificación del preacuerdo debe producirse en el plazo de una semana, con el «único objetivo» de aprovechar que una gran parte de la plantilla está de vacaciones.



Por su parte, LAB ha calificado de «increíble» que una empresa que va a aplicar un ERTE de hasta el 50% de la jornada plantee ahora un acuerdo que «supone un gran aumento en la jornada».



«En una sociedad con una tasa de paro superior al 13% parece una inocentada de mal gusto, pero no, el acuerdo es real», señala LAB. «Esto no se entiende cuando van a aplicar un ERTE, pero menos se entiende que haya sindicatos que se presenten a firmarlo», censura».



A su juicio, el preacuerdo es antisindical, pues «no recoge ningún compromiso de futuro y supone que, además de financiar a la empresa, los trabajadoras aumenten la jornada», y también «antisocial, pues destruye empleo».