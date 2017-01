El comité de empresa de ZF-TRW pide a la nueva dirección «una solución justa»

Los miembros del comité de empresa de la planta de Landaben y empleados de la fábrica se han concentrado en la puerta de la factoría y han leído un comunicado en el que han defendido el modelo de negociación, que «ha sido la herramienta fundamental para que la planta haya tenido empleo y cargas de trabajo, siendo un referente en Europa».

Han recordado que el comité «ha ido desmontando cada uno de los argumentos» de la dirección para presentar el ERE, «denunciándolos públicamente y recurriendo a los tribunales de justicia». «En junio, el TSJN corroboró lo que el comité denunciaba que no había necesidad de despedir traumáticamente a 123 compañeros», han dicho.

Ha señalado el comité que «desde el principio ha denunciado que no era un tema de excedente de personal, sino de una mala gestión de los recursos por parte de la dirección». «El tiempo y la cifras nos han ido dando la razón en nuestras argumentaciones, un año 2016 con las mismas cargas de trabajo que en 2015, en el que a la vez que se despedía a 123 compañeros la empresa tenía la necesidad de contratar a más de 300 eventuales para poder atender la demanda de los clientes», ha expuesto.

Según ha agregado, «el expediente terminó el 27 de diciembre, con la salida de los últimos 22 compañeros, aunque en esta ocasión había 17 voluntarios». «El comité instó a la dirección a que no hubiera ningún despido traumático», ha indicado, para añadir que, «con 87 eventuales en la planta no veía la necesidad de despedir forzosamente a 5 compañeros, argumentando falta de cargas de trabajo».

En este sentido, el comité ha indicado que en 2016 TRW de Landaben «ha tenido más de 300 eventuales en la planta, con contratos de entre 2 y 4 meses, que es el equivalente aproximado de 60 empleos fijos».

En su opinión, «la dirección de ZF-TRW Pamplona, con el ya exgerente Paul Parnham a la cabeza, ha dejado la planta sumida en la incertidumbre sobre su futuro, en la que no ha habido cabida a las denuncias, propuestas y exigencias de la parte social, a pesar de que queda más que demostrado que otra solución era posible, una en la que no hubiera despidos traumáticos y el futuro de la planta no estuviera en entredicho».

El comité ha añadido en el comunicado que desde el 1 de enero la planta de ZF-TRW de Landaben tiene un gerente provisional «hasta la llegada del que será el director de esta planta para los próximos años».