Las trabajadoras de las residencias seguirán «intensificando» su protesta hasta lograr un acuerdo

El responsable de ELA Julio Fonvellida ha recordado que «acabamos 2016 con huelga y comenzados 2017 con huelga. Estamos en la calle, donde hay que estar, para exigir la mejora de las condiciones de trabajo y de la calidad asistencial a los residentes».



Tras denunciar que la Diputación de Bizkaia no ha accedido a reunirse con las trabajadoras, ha afirmado que «hay ya pocos adjetivos para esta Administración Pública y para la patronal. No hay ningún tipo de contacto y la situación ya es lamentable, porque ya no hablamos solamente de unas condiciones dignas para las trabajadoras, sino que hablamos de un modelo de asistencia que necesita una importante mejora en ratios».



Por ello, ha remarcado que la intención de las trabajadoras de residencias de Bizkaia es «seguir intensificando» las movilizaciones «hasta que haya una solución al conflicto».



En ese sentido, Fonvellida ha reiterado la petición de reunión con la diputada de Acción Social, Isabel Sánchez Robles, ante la «falta de respuesta» y las «declaraciones públicas muy agresivas hacia el colectivo de trabajadores y familiares de residentes» por parte de los responsables forales.