Comerciantes, sindicatos y consumidores piden que se defienda el modelo comercial vasco

Portavoces de estas organizaciones han comparecido en Bilbo para hacer público un manifiesto conjunto, después de que el pasado mes de diciembre el Tribunal Constitucional español rechazara un recurso del Gobierno de Lakua contra la liberalización de horarios y periodos de rebajas en el sector comercial y ratificara la posibilidad de ampliar las horas de atención al público en determinadas empresas y la libertad de cada comercio para establecer sus periodos de descuentos.

En este documento, las organizaciones firmantes denuncian este «ataque» al sector comercial vasco, con el que «nos quieren llevar hacia un modelo de consumismo y precarización que solo responde a las exigencias de los dueños de las grandes cadenas comerciales».

Por ello, apelan a «toda la sociedad y, en especial, a los comerciantes a que actúen con responsabilidad y sigan apostando por el modelo que tenemos ahora».

Asimismo, exigen a las instituciones que «apuesten firmemente por un modelo que cierre los domingos y festivos y no hagan el doble juego de recurrir competencias, mientras, por otro lado, aplican gustosamente los criterios establecidos desde Madrid» en asuntos como las denominadas ‘zonas de gran afluencia turística’.

El manifiesto no cuenta con la adhesión de la patronal del comercio vizcaina Cecobi y la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo, que inicialmente figuraban en el documento, porque «no han podido tratar» este asunto en sus juntas directivas, lo que «en principio no quieren decir que no estén de acuerdo», según ha precisado el portavoz de EKA, Koldo Navascues.

«No hay unanimidad»

El portavoz de Euskaldendak, Jose Andrés Cebrecos ha reconocido que ante la aplicación de lo dispuesto en dicho decreto, el comercio vizcano «está dividido» y que «no hay unanimidad a la hora de afrontar la liberalización de los periodos de rebajas y descuentos».

«Lo que vemos entre nuestros asociados –ha agregado–, es que no saben qué hacer y están a expensas de lo que hace el vecino. Ahora hay muchas ofertas, como se puede ver dándose solo un paseo por el Casco Viejo porque no se ha vendido casi nada este otoño».

«No obstante –ha precisado–, desde Euskaldendak hemos recomendado a nuestros asociados que lo mejor es seguir como hasta ahora; es decir, respetando el inicio de las rebajas el 7 de enero y el 1 de julio y no adelantarlas, y la mayoría de ellos lo está cumpliendo».

«Ahora bien, –ha reconocido–, habrá que ver como reacciona la gente según pase el tiempo».

Descenso en las ventas

Cebrecos ha explicado también que el sector esta preocupado no solo por la aplicación de este decreto liberalizador de las rebajas y horarios comerciales si no también porque «se está viendo un descenso de las ventas, dado que en el pequeño comercio nadie está viendo esa recuperación económica de la que se habla».

La portavoz de ELA, Marije Fernández, por su parte, ha señalado que el auto del TC les parece «muy grave» porque va a afectar «muchísimo» a los trabajadores del sector donde «nadie quiere la imposición de la ampliación del horario comercial de 72 a 90 horas, ni de la apertura en domingos y festivos».

Ha precisado que en estos momentos no se plantean realizar ninguna movilización de rechazo a la aplicación del decreto pero ha advertido que «si vemos que nuestra posición no se toma en serio y no se defiende la situación actual como se tiene que defender, iremos a movilizaciones o lo que tengamos que hacer».