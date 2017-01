Un libro trata de condensar el siglo de intensa vida de Luis Ortiz Alfau

Luis Ortiz Alfau rebosa vitalidad y se esfuerza en transmitir a todo aquel que le quiera escuchar lo que vivió en el frente de guerra, campos de concentración, batallones de trabajo y décadas de silencio impuesto para tratar de sobrevivir. Hace tiempo que su lugar está con los que reivindican que se sepa la verdad, se haga justicia y se repare a las víctimas del franquismo. «Los pocos que quedamos tenemos la obligación con contar lo que vivimos», ha dicho este miércoles en la presentación del libro que relata parte de lo vivido desde que con 19 años se sumó a aquellos que trataron de luchar contra el fascismo.

Se trata de una biografía redactada por el escritor y periodista Ander Izagirre que detalla el paso de este bilbaino por distintos frente de guerra desde Gernika a Elgeta pasando por Huesca para terminar en campos de concentración como lo de Gurs, Miranda de Ebro y Universidad de Deusto, sin olvidar el Batallón de Trabajadores número 38 en el que participó en la construcción de la carretera de Bidankoze. Luego llegaron años oscuros, en los que tuvo que pagar para poder acceder a un puesto de trabajo por estar marcado como defensor de las libertades. «Estuvimos hibernando como los osos», ha confesado, no con pesar.

Fue con 87 años, después de sufrir con la enfermedad de la que había sido su compañera durante décadas, cuando Luis Ortiz Alfau se comprometió en la lucha por la recuperación de la memoria histórica, aunque también tiene tiempo que dedicar al Banco de Alimentos de Bizkaia como voluntario. Comienza a contar lo vivido y empieza a revivir los hechos históricos que le ha tocado vivir, así como a muchos de sus personajes.

Lo mismo está en el juzgado declarando en la querella argentina de la jueza Servini que exigiendo la desaparición de vestigios del régimen fascista que aún persisten en nuestras calles. Hoy, por ejemplo, se ha congratulado de que el escudo fascista de la delegación de Hacienda estatal, en la bilbaina plaza Elíptica, vaya a ser definitivamente retirado. «Estamos ganando la batalla», ha comentado, tratando de dar ánimo a aquellos que puedan bajar la guardia. No hay descanso y el tiempo le permite estar a pie de zanja con Paco Etxeberria y su equipo de Aranzadi tratando de recuperar los restos de miles de personas que no tuvieron la suerte de él. No se ha olvidado de citar que todavía hay 135.000 personas desaparecidas, un dato que debiera estremecer a cualquiera.

«Somos los últimos testigos y tenemos la obligación de dar testimonio», ha subrayado. También ha agradecido el trabajo que efectúan los instituciones vascas por la recuperación de la memoria histórica y no ha ocultado su pesar porque no hayan hecho lo mismo las autoridades españolas.

‘El siglo de Luis Ortiz Alfau’ es el primero de los libros de la colección ‘Memoriak’ con la que el Instituto Gogora trata de «ir componiendo un puzle de la memoria democrática de Euskadi». Según su directora, Aintzane Ezenarro, la obra de Izagirre es una herramienta para que la juventud conozca la memoria histórica de su pueblo.