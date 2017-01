Un Sevilla superior le da a la Real una dosis de su propia medicina

Eusebio ha repetido el once del pasado miércoles frente al Villarreal con la excepción de la entrada de Granero por Zurutuza. Ha salido mandón el Sevilla, nada que ver con su puesta en escena copera en el Bernabéu, pero la primera ocasión ha sido blanquiazul, con un disparo de William José que se ha marchado rozando el palo de Sergio Rico (m.6). El choque discurría por esos derroteros, con los visitantes amasando la bola y los locales ofreciendo chispazos de peligro, pero el guión ha saltado a los 25 minutos, cuando Rulli no ha podido blocar un disparo raso lejano y su rechace lo ha aprovechado Ben Yedder para anotar de tiro cruzado.



Cuatro minutos después, el delantero francés ha vuelto a marcar. Yuri no ha podido despejar bien un centro y el balón ha caído a Vázquez, quien ha asistido a su compañero para que este fusilara tras un recorte. Segundo golpe y la Real boqueaba contra las cuerdas, intentando reponerse antes de que llegara el KO.



El 0-3 ha sobrevolado Anoeta durante el siguiente cuarto de hora, así que el descanso podía ser incluso la mejor noticia para que los locales reseteasen su plan. No obstante, estaba claro que tocaba correr riesgos. De perdidos…



Dicho y hecho, para el minuto 55 Eusebio ya había hecho sus tres cambios. En el descanso ha entrado Aritz Elustondo por Mikel González –posiblemente por algún problema físico–, y a los diez minutos Canales y Juanmi ocupaban el lugar de Granero y Vela. La Real buscaba un gol que le metiera en el partido, aunque las opciones más claras seguían siendo sevillistas.



Y la moneda ha salido cruz. Otro error, esta vez de un Elustondo que llevaba meses sin jugar, ha sido aprovechado por Sarabia para sentenciar definitivamente el duelo cuando faltaba poco más de un cuarto de hora. Ni unos ni otros han bajado los brazos y Ben Yedder ha aprovechado los espacios para sumar su gol número 15 y poner el 0-4. El Sevilla le ha dado a la Real de su propia medicina, demostrando por qué está en octavos de Champions y es tercero en la Liga.



Pese al marcador, Anoeta ha agradecido la apuesta de los suyos durante los últimos meses y el hecho de haber buscado el tanto de la honrilla hasta el último suspiro. Tocar pasar página, ahora llegan dos viajes a Villarreal y Málaga.