El cuatripartito urge a Mendoza a avanzar en implantar Medicina en la UPNA

Así lo han puesto de manifiesto en la comparecencia de Mendoza en comisión parlamentaria para dar cuenta de la situación, en la que ha relatado que «estamos trabajando» en ello y que «se han dado pasos» en el último trimestre, con la creación de un grupo de trabajo que implica a los consejeros de Desarrollo Económico, Salud, Educación, y al rector de la UPNA y de sus respectivos equipos técnicos.

Se trata de actualizar el informe elaborado en 2009 por encargo de la UPNA, que entonces justificaba la implantación, con datos más recientes sobre tendencias de empleo, demandas de plazas, normativa, disponibilidad o demanda de la sociedad así como infraestructuras que se necesitarían.

Así, Mendoza ha reconocido que en este momento la UPNA está inmersa en un proceso de revisión de su oferta de titulaciones, en el que, entre otras materias, encuentra la necesidad de abrirse al campo de ciencias de la salud, donde han aumentado las investigaciones y el centro se ha sumado a proyectos como Navarra Biomed y el IDISNA.

En cuanto a las infraestructuras, Mendoza ha recordado que ya en 2009 se apuntó que se necesitarían inversiones de 15,5 millones si se aprovechaban las instalaciones actuales y de 18,5 millones si se construían nuevas, y que conllevaría el aumento de catedráticos, profesores y personal que también requiere de estudio de posibilidades.

En cualquier caso, ha insistido el consejero en que la decisión debe tomarse tras un análisis exhaustivo y ha coincidido en la necesidad de hacerlo pronto, aunque ha aludido a las dificultades técnicas que conlleva y que eso impedía comprometerse en plazos.

La interpelante, Bakartxo Ruiz, EH Bildu, ha valorado la respuesta pero ha señalado que «se está llegando tarde al tema» y que «hay que dar pasos más adelante todavía», «no podemos retrasarnos más» porque «de ser este un proyecto viable, este es el momento de tomar decisiones políticas audaces», ha urgido.

Por su parte, Koldo Martinez, Geroa Bai, se ha mostrado firme al apostar por un estudio sobre la idoneidad de implantar este grado en la UPNA, que beneficiaría a Nafarroa «en general» y que no buscaría «sacar» a estudiantes de la Universidad del Opus sino que quienes no pueden acudir a ella no salgan del herrialde, aunque ha insistido en que una nueva facultad debe ser «de calidad».

Tere Saez, Podemos, se ha alineado con la queja de la «lentitud» de este proceso y además ha considerado los beneficios que a su juicio tendría la implantación de la titulación de Medicina en la UPNA, por lo que ha urgido a poner «un plazo ya para esa comisión de trabajo».

Alberto Catalán, UPN, por el contrario, ha asegurado que «no es necesario ni prioritario ni imprescindible» implantar este grado en la UPNA, que «tiene otras prioridades» como la implantación del grado de Magisterio en Inglés o la ampliación del campus de Tutera, y que choca con que en el Estado hay ya 42 facultades de Medicina.

En la misma línea, Javier García, PPN, ha rechazado que esta titulación sea «una prioridad ni para la universidad ni para la sociedad», y ha recordado que ya existe en la Universidad del Opus, por lo que ha instado al Gobierno a facilitar becas y ayudas para que los interesados puedan cursar allí estos estudios.

Por su parte, Carlos Gimeno, PSN, ha mostrado las dudas de su grupo porque en el recién elaborado Plan Estratégico de la UPNA «no dice ni mu» de este grado, por lo que ha urgido a la elaboración del estudio, con «fechas y plazos» para tomar decisiones con bases técnicas en las que se debe implicar tanto el Gobierno como el centro universitario.