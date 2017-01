Gasco defiende el Tambor de Oro para Barceló: «Es catalana y tiene un programa desde Madrid»

Gasco ha salido así al paso de la polémica generada por decisión del Consejo de Administración de San Sebastián Turismo de conceder el Tambor de Oro a la periodista catalana Àngels Barceló, una propuesta que ha sido criticada por los partidos de la oposición.



El edil del PSE ha recordado que los principales mercados del turismo de Donostia son Catalunya y Madrid, y que si el objetivo es buscar la «penetración y consolidación» de esos mercados resulta «interesante» premiar «a alguien de los medios de comunicación».



«Buscar a alguien que sea una gran profesional vinculada a la ciudad porque le gusta y es una pasión la ciudad también para ella, como para muchas otras personas, además es catalana y tiene un programa desde Madrid. Interesaba ese triángulo», ha dicho Gasco, quien ha añadido que «así lo explicaron» los representantes de las entidades privadas con voto en San Sebastián Turismo.



El teniente de alcalde ha indicado que hay muchos donostiarras con méritos que merecen ser reconocidos por el Ayuntamiento, pero «para eso están las medallas. El Tambor de Oro no es un premio de reconocimiento, sino que es un premio de promoción de la ciudad». No hay más que repasar la lista de galardonados para observar que muchos son naturales de Donostia y/o personajes no atractivos desde un punto de vista de atracción turística. Sin ir más lejos, en esta misma legislatura el año pasado se premió a la escultora Cristina Iglesias.