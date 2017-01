Prigioni: «Estaba sufriendo al no estar al cien por cien»

Prigioni se ha despedido en una rueda de prensa ante los medios de comunicación en Gasteiz, acompañado por el presidente de Baskonia, Josean Querejeta, después de que hiciera pública una carta en las redes sociales en la que dio a conocer su decisión.

Una de las leyendas del equipo gasteiztarra ha hecho un repaso de su trayectoria profesional y ha reconocido que jugar en la NBA fue un «regalo que vino del cielo», un cielo que, ha dicho «tocó» con sus manos cuando ganó con Argentina la medalla de bronce en las olimpiadas de Pekín en 2008.

Sus mejores palabras las ha dedicado a Baskonia, el equipo que, con diferencia, más ha «sentido» porque cuando jugaba con su camiseta tenía «sensaciones similares a cuando competía con la camiseta de la selección argentina», ha remarcado.

El de Río Tercero ha explicado que no suele dudar «en el momento de tomar decisiones» y que desde que acabó su experiencia en la NBA le han ido pasando «un cúmulo de sentimientos» incluso antes de volver a Baskonia.

«Mejor que aquí no me iba a sentir en ningún otro lado» ha relatado el jugador, quien ha añadido que desde que llegó lo ha intentado, pero «la cabeza no está y el cuerpo tampoco quiere saber nada de esto».

Prigioni ha insistido en que mentalmente se ha encontrado «frágil como nunca» le había pasado y ha confesado que tenía clara la decisión «un par de semanas atrás», pero que lo ha seguido intentando.

«La llegada al Baskonia marcó un antes y un después», ha reconocido y ha recordado que con 20 años, tenía «ganas de jugar» en Gasteiz «porque estaban Luis (Scola) y Chapu (Nocioni)».

Además de agradecer al club y a Gasteiz el trato recibido, Prigioni ha destacado la huella que le dejó el entrenador montenegrino Dusko Ivanovic, quien le enseñó «a jugar más como base, hacer jugar más al equipo y ver las virtudes de los compañeros».

«Que la afición del Baskonia esté tranquila, porque hay un gran grupo de jugadores y yo voy a ser un aficionado más», ha concluido uno de los mejores bases que ha pasado por la Liga Endesa.

El presidente de Baskonia, Josean Querejeta, ha mostrado su respeto a la decisión de Prigioni y ha expresado un «enorme agradecimiento a los años» que ha estado en el club baskonista.

«Hay una serie de jugadores que encabeza Pablo (Prigioni) como Luis Scola o Andrés Nocioni que han sido parte importantísima de nuestra historia y ha dejado un poso fundamental en nuestro club porque han tenido un compromiso impresionante», ha añadido el dirigente azulgrana.

Querejeta ha resaltado que «una parte» de lo que hoy es Baskonia es «por ese compromiso que ellos han tenido y ojalá sirva de cara al futuro a los jugadores que puedan venir».

«El día 24 de diciembre, en Nochebuena, creí que le convencí para que siguiera, pero yo también he sido jugador y le entiendo», ha reconocido el máximo responsable de la entidad.

El presidente ha indicado que está convencido de que «en el futuro» seguirán trabajando «de una forma o de otra» y es que, aunque Prigioni ha dicho que ahora quiere tomarse «un tiempo», ser entrenador es algo lleva «dentro».