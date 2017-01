«Desgradable», «esperpento», «ridículo», «pésima gestión»… reacciones al Tambor de Oro

El alcalde ha explicado que su grupo municipal (PNV) ha obrado, con su abstención en el pleno, «en coherencia con la posición mantenida en San Sebastián Turismo», puesto que «la realidad ha constatado que ésta era una propuesta que no ha suscitado el entusiasmo de los donostiarras y eso es algo que hay que tener en cuenta, la conexión con la ciudad y que la ciudad entienda las decisiones que adoptamos».



Eneko Goia ha afirmado que esta situación le ha resultado «desagradable», puesto que le habría «gustado más no tener que pasar por esta situación como Ayuntamiento y también con respecto a la persona afectada por esta situación, que es Angels Barceló», a la que ha pedido «disculpas» como «víctima» de lo acontecido.



«Hay momentos en los que hay que saber escuchar y contrastar cuál es el sentir de la ciudad y creo que éste ha sido un momento en el que eso también se ha visto en este Salón de Plenos. Hay momentos en los que hay que plantear una reflexión y algunos de los grupos lo han hecho. Creo que hay que tomar el guante y plantearlo sinceramente en lo que respecta a los procedimientos y contenidos del Tambor de Oro», ha añadido.

«Cuando la ciudad hace un galardón suyo y lo considera suyo y quiere participar, igual» hay que «plantearse ciertas cosas». Por ello ha abogado por acometer una «reflexión» y «un debate sereno» sobre esta cuestión para «responder a lo que los ciudadanos realmente quieren».

Preguntado por la renuncia que Barceló había hecho al Tambor de Oro al no contar con el consenso suficiente, tal como ha explicado por sorpresa el portavoz del PSE, Ernesto Gasco, el regidor donostiarra ha señalado que no se le ha comunicado este hecho. «Es algo que desconozco en este momento, puede ser así». No obstante, ha tratado de quitarle hierro al definirlo como «detalle que no tiene mayor importancia».



A su juicio, ratificar el galardón después de ver la reacción ciudadana hubiera sido «persistir en el error», por lo que «se ha adoptado la decisión correcta en una situación mala. De las opciones posibles, sinceramente creo que esta es la mejor».

«Falta de coordinación e improvisación»

Amaia Almirall, portavoz de EH Bildu, ha tildado lo vivido de «esperpento», señalando como máximo responsable a Eneko Goia, que además de alcalde es presidente de San Sebastián Turismo. A su juicio, el Gobierno municipal debería de pedir perdón por su «falta de respeto» a Angels Barceló, al resto de personas candidatas y a la ciudadanía donostiarra.



Asimismo, ha considerado que la situación creada cuando Ernesto Gasco ha anunciado la renuncia de Barceló y Goia ha mantenido la votación porque no se le había notificado nada es otra muestra de «la falta de coordinación y la improvisación», en este Gobierno municipal.



«Esperamos que en próximos años todos los donostiarras se sientan parte del Tambor de Oro, y para eso hay que trabajar y aunar propuestas», ha señalado en su cuenta de Twitter la portavoz del PP, Miren Albistur.



Amaia Martín, portavoz del grupo municipal Irabazi, ha manifestado que «lo que ha ocurrido demuestra la pésima gestión que el Gobierno de PNV y PSE ha llevado a cabo en torno al galardón de 2017, ya que ni siquiera entre el propio Gobierno había un consenso al respecto. Se ha puesto en evidencia que la forma de elección del Tambor de Oro debería ser modificada por otra fórmula que permita el mayor consenso posible por parte de la ciudadanía donostiarra».

También se ha sumado a las críticas el que fuera alcalde durante 20 años, Odón Elorza, apuntando en exclusiva a Goia y sumando esta situación al «penoso» 2016.