El exvicario negó en diciembre la existencia de casos de pederastia

Pese a que las dos primeras denuncias contra Juan Kruz Mendizabal se presentaron en marzo de 2016 y pese a que el exvicario general de Gipuzkoa fue condenado en julio, poco antes de estas pasadas navidades ofreció a ‘Goiena’ una entrevista que el medio de comunicación local publica hoy de forma íntegra.

En un adelanto ofrecido ayer se pudo leer la respuesta que Mendizabal, que también fue párroco en Bergara y Antzuola entre 2006 y 2010, dala siguiente respuesta a la pregunta sobre la pederastia: «Creo que este tema nos pasó por encima. Quiero decir que la Iglesia no lo abordó como es debido, dialogando con los heridos y los dolidos... No sé en Euskal Herria, porque nosotros no conocemos casos así, pero en EEUU intentaron arreglar el problema con dinero. Y el resultado fue que no se arregló nada»

«A ese nivel, hay que ofrecer apoyo esas familias y cercanía sin problemas», añade. Asimismo, afirma que «la Iglesia y la justicia están unidas», dificultando la ayuda.