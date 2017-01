El Comité Federal del PSOE prepara el congreso en los plazos impuestos por la Gestora

Una alternativa al PP, al «nacinonalismo excluyente» y al «populismo». Así ha presentado el presidente de la Gestora del PSOE, Javier Fernández, a su partido. En su intervención ante el cónclave, que tiene que valorar sus meses al frente del partido, ha criticado a Pedro Sánchez, aunque sin mencionarle, ha defendido la línea de no pactar con independentistas y ha confirmado que las primarias tendrán lugar en mayo, para que el congreso extraordinario se celebre los días 17 y 18 de junio.

La primera parte del discurso la ha dedicado Fernández a reivindicar el concepto de «lealtad» como fórmula para atacar al ex secretario general. Ha defendido la abstención que permitió a Mariano Rajoy seguir como presidente como una decisión que puso por delante «el país» antes que al partido. Luego atacaría al «nacionalismo», pero ya se sabe que, al sur del Ebro, «nacionalistas» siempre son los demás.

«Lo que más preocupa es el paro, pero lo que divide es el modelo territorial». Fernández ha reconocido que, en el fondo, el debate es la democratización del Estado. En un tono muy duro ha rechazado el derecho a decidir e, incluso, ha hecho una referencia a Thomas Mann, pensador alemán que huyó del nazismo, para asegurar que él escogió ser ciudadano antes que alemán. «Nadie tendrá que elegir entre ser ciudadano y catalán», ha argumentado. ¿Comparaba así el independentismo con el nazismo?

El líder de la Gestora del PSOE ha admitido que la situación del partido no es buena, que se ha alejado de sus votantes y ha defendido el congreso como un espacio de debate ante una sociedad cambiante. A la espera de que los nombres de los aspirantes se confirmen, él controla el calendario, que también es una herramienta clave.

Los críticos, partidarios del anterior secretario general, Pedro Sánchez, querían adelantar las fechas y celebrar primarias en marzo y cónclave en mayo. La Gestora que dirige el partido desde octubre prevé celebrar el congreso en junio. Tiene mayoría, así que sacará adelante la propuesta sin problemas. No obstante, no está previsto que se fijen fechas concretas. Estas se aprobarán en un próximo comité.

«Es una buena fecha, se cumplen 40 años de las primeras elecciones». Guillermo Fernández Vara, presidente de Extremadura, es una de las voces que defiende a la actual Gestora, liderada por el asturiano Javier Fernández. A su llegada a Ferraz ha expresado su apoyo al calendario oficialista y ha aprovechado para lanzar una pulla a Sánchez, celebrando que se presenten a las primarias «candidatos que ganan elecciones» y no «los que las pierden», estableciendo una comparativa entre Díaz, Patxi López (tercero en discordia) y Sánchez, que no ha acudido a Ferraz a pesar de que tiene derecho a voz pero no a voto como ex secretario general.

Díaz no ha hablado y Sánchez está ausente, por lo que Patxi López es el único de los posibles aspirantes que se ha dirigido a los medios. No ha querido confirmar su candidatura, y preguntado sobre si no descarta presentarse ha respondido que «eso lo diréis vosotros», en referencia a los medios. El ex lehendakari mantiene la tensión mientras estudia qué aliados reales tiene dentro del partido.

Como es habitual, los críticos han sido mayoría en las declaraciones ante los medios. José Antonio Pérez Tapias, Idoia Mendia o Miquel Iceta han insistido en que preferirían que las primarias y el congreso se celebrasen cuanto antes. Al contrario de lo ocurrido en los dos anteriores cónclaves, que estuvieron rodeados por militantes descontentos con la actual línea del PSOE, a las puertas de Ferraz solo hay periodistas y un par de activistas, más folklóricos que prácticos.