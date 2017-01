Puigdemont augura que en 2017 acabará el proceso y empezará «una nueva era»

Lo ha dicho en la conferencia que ha pronunciado en el Teatre Romea: «2017 es el año en el que acaba un proceso y empieza una nueva era la historia de Catalunya, una era de una Catalunya rotundamente libre. 2017 no es aquel año que hay entre el 2016 y el 2018, no será un año corriente, sino que será el año para el que nos hemos estado preparando».



Puigdemont ha prometido culminar el proceso soberanista con coraje pero sin temeridades y ha defendido que su primer año de mandato, este 2016, ha servido para visualizar que a él y a su Govern nada les hará replantear su apuesta soberanista. «No nos dejaremos sobornar por nada. Nuestro compromiso es absoluto».



Puigdemont ha asegurado que buscará «intensamente» con el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, que el referéndum de independencia sea acordado. «No aceptaremos el primer no, ni el segundo. No les podremos fácil que nos digan que no. No basta con monosílabos para denegar el referéndum. Tendrán que argumentar más y mejor».



También ha pedido a la ciudadanía que se involucre –«no haremos nada sin vuestra autorización»– y ha subrayado que el éxito del proceso soberanista «no depende de la política, depende de todos. Son los ciudadanos quienes autorizan los referéndums con su aceptación. Si los ciudadanos participan y lo hacen suyo, este será un referéndum válido aquí y en todo el mundo».