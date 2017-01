Bárcenas dice que no declaraba el dinero de Suiza porque lo tenía «a modo de fondo de pensiones»

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha defendido que nunca declaró el dinero del que disponía en cuentas fuera del Estado español porque quería «conservarlo a modo de fondo de pensiones». Durante su segunda jornada de declaración ante el tribunal de la Audiencia Nacional encargado de juzgar la primera época de actividades de la trama Gürtel (1999-2005), el que fuera gerente del PP, que se enfrenta a una petición fiscal de 42 años y medio de cárcel, ha comenzado a responder al bloque de preguntas relacionado con sus ingresos en el extranjero.

Ha explicado a la fiscal Concepción Sabadell que el dinero que depositó en dos cuentas en Suiza a partir de 1988 «procedía de transacciones con residentes no españoles». Los fondos «no estaban declarados, porque el dinero era de operaciones que realizaba fuera y quería tenerlo fuera», ha sido su explicación ante las reiteradas preguntas del Ministerio Público sobre su falta de tributación.

Bárcenas ha insistido que «nunca» ha viajado a Suiza con dinero «ni en coche ni en avión» y que todas las cantidades que tenía en sus bancos del país helvético (donde acumuló hasta 48,2 millones) las percibió allí por sus operaciones financieras.

Según ha concretado, antes de dirigirse a Suiza, abrió en 1986 una cuenta en Puerto Rico donde depositó los ingresos de operaciones realizadas entre EEUU y Alemania. La primera cuenta en el país helvético la abrió en 1988 en Private Bank y un año más tarde traspasó los fondos a Dresdner Bank. Ha apostillado que, desde ese momento y «por circunstancias personales», tiene dos cuentas en Suiza, en el Dresdner y en el Bance Suisse Italienne (BSI).

«No he tenido cuentas en otros países que no fuera en Suiza»

No obstante, ha apuntado, que en el año 2000 decide traspasar los fondos del BSI al Lombard Odier cuando conoce a los responsables de la última entidad financiera. «No he tenido cuentas en otros países que no fuera en Suiza», ha destacado. También ha afirmado que hizo una declaración tributaria especial en setiembre de 2012 para regularizar su situación, una vez que la Audiencia Nacional solicita la primera comisión rogatoria a las autoridades helvéticas. «A partir de ahí no oculto nada», ha agregado.

Asimismo, Bárcenas ha subrayado que entre 1998 y 2005 las cuentas siempre han estado a su nombre y que los bancos le han tenido identificado a él como cliente. Fue en 2005 cuando decidió constituir la fundación Sinequanon para poder gestionar los fondos de terceras personas de inversiones iberoamericanas.

Bárcenas también ha hecho referencia a los inicios de la investigación en su contra a manos del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Se ha referido a su condición como aforado y a un episodio que le condujo a remitir una carta de queja al entonces presidente del Senado Javier Rojo después de que el portero de su domicilio le comunicara que la Policía había intentado entrar en su casa.

El extesorero se enfrenta a 42 años y medio de prisión acusado de asociación ilícita, cohecho, blanqueo, falsedad, apropiación indebida y delitos fiscales por cobrar comisiones que pagaron supuestamente empresarios a la Gürtel a cambio de adjudicaciones de gobiernos del PP, así como de quedarse dinero de una contabilidad paralela del partido.