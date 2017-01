Hotzak hartuko du euriteen lekukoa gaurtik aurrera

Tenperatura oso baxuek hartu dute dagoeneko euriteen lekukoa. Utzi dio euria botatzeari Euskal Herrian, eta honek ibaiek gainezka egiteko ekartzen zuten arriskua gutxitu egin du.Hala ere, oraindik alerta gorrian jarraitzen du Arga ibaiak Etxauri, Funes edo Eugin, baita Ega ibaiak Lizarran. Orduak aurrera joan ahala egoerak hobera egitea espero da.

Datozen egunetan zero azpiko tenperaturak izango dira protagonista. Nafarroan alerta laranja ezarri dute Piriniotan, termometroek zero azpitik hamar gradu markatzera iritsiko dira eta. Erdialdena, aldiz, alerta horia izango da, zero azpiko sei graduko tenperaturarekin. Haizea dela-eta ere abisu horia ezarri dute 70 eta 90 kilometro orduko haize boladen ondorioz.

Gipuzkoan ere espero dira tenperatura oso baxuak eta alerta horian aurkitzen dira. Donostian, Martutenen, luizi baten ondorioz zazpi pertsonek euren etxebizitza utzi behar izan dute. 03:00ak aldera harri handi bat erori da etxearen atarian. Araban, bestetik, hainbat errepide daude itxita, luizi eta ur putzuen ondorioz.