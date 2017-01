La demora de Madrid sobre la consulta abre la puerta a que haya toros en Illunbe este verano

Preguntado sobre la ampliación, en un mes y medio más, del plazo de tres meses que tenía Madrid para responder a la solicitud del Ayuntamiento, Goia ha indicado que «previsiblemente» hasta junio no se podrá celebrar la consulta, prevista en principio para el 19 de febrero.



Como consecuencia, se crea una situación de «incertidumbre» para el Ejecutivo local, que tendrá que «tomar algunas decisiones» al respecto.



El alcalde ha incidido en que la cuestión «no está todavía del todo despejada», ya que, además, queda conocer en qué podría afectar a la misma el acuerdo alcanzado entre los gobiernos de Lakua y Madrid en torno a la Ley Municipal. Sin embargo, considera que no supondrá «cambios sustanciales», porque la consulta que el Ayuntamiento ha solicitado p«abarca todo el término municipal», lo que «implica que debe seguir el procedimiento de la Ley de Bases de Régimen Local, que es pedir autorización al consejo de ministros».



En todo caso, ha confirmado que la consulta queda aplazada y sin fecha para su celebración. Preguntado sobre el hecho de qué ocurrirá si, vista la situación, la familia Chopera solicita celebrar feria taurina en Aste Nagusia, Goia ha indicado que todavía no se ha adoptado una decisión pero habrá que «analizar» esa cuestión y «dar una respuesta».



En cualquier caso, ha vuelto a recordar que hoy por hoy se trata de una actividad «legal, independientemente de lo que cada uno opine», por lo que la «única hipótesis para contestar en sentido negativo sería que se hubiera celebrado ya una consulta y hubiera un posicionamiento» de la ciudadanía en ese sentido.



«Sin un posicionamiento de la ciudadanía donostiarra diciendo si debemos contar con instalaciones para este tipo de espectáculos o no la situación sigue siendo la misma que hasta ahora», ha insistido.