La Federación Vasca de Fútbol ofrece abrir un debate sobre Euskal Selekzioa y la oficialidad

La Federación Vasca de Fútbol (FVF-EFF) ha hecho público su primer análisis tras el partido disputado el pasado 30 de diciembre frente a la selección de Túnez. La entidad que preside Luis Mari Elustondo no oculta su «profunda decepción» por la «escasa asistencia de público», lo que no cumple el objetivo de «mostrar la unidad y el gran respaldo social que existe en torno a la selección vasca de fútbol» y a la demanda de disputar partidos oficiales.



A la hora de hablar de las causas de esta «desconexión», la FVF-EFF cita por un lado «que se han podido cometer errores en la organización de este partido en particular», pero además «intuimos un sentimiento de cierta resignación en parte de la masa social, que entiende insuficiente la celebración del partido habitual de Navidad para la consecución de la oficialidad y que con el paso del tiempo ha observado que no se producen avances en este camino».



Por ello, la Federación Vasca de Fútbol asegura que «asume su responsabilidad y se ofrece a abrir un proceso de debate con instituciones, partidos políticos, colectivos de opinión, etc., para analizar las acciones a realizar destinadas a la consecución del objetivo».



La FVF-EFF defiende que desde esa instancia «no se ha dejado de trabajar para dar pasos que nos acerquen al objetivo», a pesar de las «limitaciones», y cita como ejemplo la petición de «disputar encuentros internacionales en fechas FIFA», lo que abriría opciones para disponer de jugadores que ahora no pueden asistir –por ejemplo los de la Premier– y encontrar rivales de mayor postín.



La FVF-EFF apela a la «unión de todos los agentes y actores en torno a la Euskal Selekzioa» y señala que «valorará la conveniencia de la celebración del tradicional partido de Navidad en el futuro en las condiciones en las que se ha venido organizando».