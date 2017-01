Obama conmuta la pena a Chelsea Manning y al independentista puertorriqueño Óscar López Rivera

Manning, ex analista de Inteligencia de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, entregó a Wikileaks decenas de miles de documentos clasificados sobre las guerras en Irak y Afganistán y cables diplomáticos que fueron publicados en 2010.



La ex militar fue condenada a tres años después a 35 años de cárcel. Manning, que se sometió a un cambio de sexo, pidió el pasado noviembre a Obama que redujera su condena a los más de seis años que ya ha cumplido, entre la prisión provisional y el tiempo transcurrido tras el fallo.



«No pido que se me perdone (...) Lo único que pido es ser liberada de una prisión militar tras cumplir seis años de confinamiento, como persona que no intentaba dañar los intereses de Estados Unidos», solicitó Manning en una carta.

Más de 35 años preso



Por su parte, Óscar López Rivera y recuperará la libertad el próximo 17 de mayo. El independentista puertorriqueño, de 74 años, fue condenado en 1981 a 55 años de cárcel por conspiración sediciosa para derrocar al Gobierno de EEUU en la isla, y en 1988 fue sentenciado a otros 15 años por un intento de fuga.



Sin la conmutación concedida, López Rivera, quien lleva 35 años en prisión, hubiera salido de la cárcel en 2023. Obama ha usado así su poder ejecutivo para conmutar ambas penas tres días antes de abandonar la Casa Blanca y de pasar el bastón de mando, el 20 de enero, al presidente electo Donald Trump.



López Rivera fue encarcelado junto a otros compañeros que lucharon activamente en los años 80 desde Chicago, y en 1999 el entonces presidente de EEUU, Bill Clinton, conmutó las condenas de once de ellos. Clinton también ofreció el indulto a López Rivera, pero él se negó a aceptarlo si no se ampliaba a todos sus compañeros.