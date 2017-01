El PSE será «neutral» entre los candidatos a las primarias del PSOE

En una entrevista concedida a Onda Vasca, la secretaria general del PSE, Idoia Mendia, se ha congratulado por que ya se sepa que en junio habrá Congreso y cree que «ha ayudado mucho que haya un candidato en el tablero para que los militantes empiecen a escuchar debates políticos sobre ideas».

Mendia ha rechazado que Patxi López sea el candidato del PSE tras haberse presentado a las primarias porque el partido en la CAV «no tiene que tener candidato» , sino «ser una organización neutral». Asimismo, ha señalado que «habrá más de un candidato», algo que considera positivo. «Puede parecer que va a ser demasiado caliente el debate, pero los militantes socialistas necesitamos debatir, confrontar ideas, modelos de partido y es lo que vamos a tener en los próximos cinco meses», ha indicado.

Ante ello, ha manifestado que el PSE será «neutral». «Yo tendré una opinión como militante. De momento, creo que todavía es muy pronto para decir que candidato se apoya o no se apoya, y mi opinión no es nada más que la de una militante más», ha añadido.

Del mismo modo, ha apostao por reflexionar sobre la deriva dle partido durante los últimos meses. «Llevamos demasiado tiempo con mucho ruido y división dentro del partido. Eso no es bueno y a los electores no les gusta un partido dividido y creo que, tras las primarias y todos estos meses de debate que vamos a tener y de confrontación de ideas, tenemos que ser capaces de tener un Congreso y salir de él unidos, que no quiere decir uniformes, sino leales al secretario general que salga de ese Congreso», ha apuntado.

Pedro Sánchez, «madurando» la decisión

Sobre si Pedro Sánchez se presentará, ha indicado que eso le compete a él decidirlo. A su juicio, Sánchez «estará madurando esa decisión» y se conocerá en los próximos días. Preguntada por si cree que el exsecretario general del PSOE se puede sentir «traicionado» por el exlehendakari, ha apuntado que «ésos son sentimientos muy personales» y ha asegurado que ella no se puede poner en la cabeza del exlíder del PSOE.

Respecto a la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, ha indicado que estará «sopesando y valorando si tiene que dar el paso o no». «Su entorno dice que sí, pero yo me fío más de las personas que de los entornos», ha aseverado. Mendia considera que el hecho de que Patxi López haya presentado su candidatura «no cierra el paso» ni a Sánchez ni a Díaz, sino que «abre más opciones ante la militancia».