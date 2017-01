Urkullu pide a De Andrés «cerrar la etapa de la judicialización de la política»

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha pedido al nuevo delegado del Gobierno español en la CAV, Javier de Andrés, que «ponga fin a la etapa de judicialización de la política» y opte por «abrir la puerta del diálogo antes que la de los tribunales».

Urkullu ha recibido en Gasteiz a De Andrés, en el que ha sido su primer encuentro oficial desde que éste último tomara posesión del cargo la semana pasada. En la cita ambos han coincidido en la necesidad de retomar el diálogo y la cooperación para «alcanzar acuerdos en materias encasquilladas».

Tras la reunión, que se ha prolongado durante hora y media, el delegado del Gobierno español ha reconocido las diferencias entre los partidos que sustentan a los gobiernos español (PP) y la CAV (PNV) pero ha matizado que ambos tienen «importantes coincidencias en temas generales» y también «retos que deben llevar a resolver los problemas conjuntamente».

Urkullu ha apostado por abrir una nueva etapa «basada en la cooperación y la colaboración y no en la confrontación». El líder jeltzale ha recordado a De Andrés que en la pasada legislatura la Delegación del Gobierno español ha interpuesto «más de un millar de recursos para entorpecer la acción de las instituciones vascas» y ha hecho una mención especial a los relacionados con el uso del euskera en los ayuntamientos.

No obstante, ha confiado en que éstos se solventen ahora que el Gobierno de Madrid ha decidido no llevar al Constitucional la Ley Municipal. Sobre este asunto, De Andrés ha afirmado que «la litigiosidad de la Delegación no está orientada» a Lakua, ya que en los últimos cuatro años «únicamente» ha recurrido 19 decretos y actuaciones del Ejecutivo. El resto ha ido dirigido contra decisiones de otras instituciones de la CAV, como ayuntamientos y diputaciones.

Por encima de «esos desencuentros» ha destacado los acuerdos de los últimos años entre PP y PNV en el Congreso o entre los dos gobiernos para evitar recursos: «Ha habido acuerdos y si a las dos partes nos parecen insuficientes estamos en el buen camino».