La Challenge de Mallorca también prescinde de las modelos del podium

La temporada ciclista ha arrancado esta semana con el Tour Down Under australiano y no lo ha hecho sin novedades. Además de los cambios de maillot, nuevos equipos y nuevos corredores que componen el pelotón, la carrera australiana, perteneciente al World Tour (máxima categoría del ciclismo internacional) ha sido la primera en prescindir de las modelos en la entrega de premios por la imagen que ello da de la mujer.

Hoy mismo, la Challenge de Mallorca, que se celebrará del 26 al 29 de este mes, ha anunciado que hará lo propio «para evitar la imagen de mujer florero». En ambos casos, las azafatas serán reemplazas por autoridades locales, patrocinadores y personas de la organización.

El corredor alavés del Sky Mikel Landa ya se mostró partidario de esta decisión: «Las azafatas en los podios sobran, es como tratarlas como objetos», apuntó. José Luis Arrieta, director de Euskal Herriko Itzulia, por su parte, señaló en declaraciones a EITB que «si la masa social así lo reclama, adoptarían la misma medida».