Torres asegura que ve «todas las posibilidades del mundo» de lograr la permanencia

«Veo todas las posibilidades del mundo. Quedan diecinueve partidos y hay una barbaridad de puntos en juego, más que de sobra para salvarnos. Confío plenamente en el equipo y todos confiamos que lo vamos a sacar», ha declarado en rueda de prensa tras el entrenamiento en Tajonar.

Al recordarle que ningún equipo ha conseguido la permanencia después de acabar con nueve puntos la primera vuelta, el futbolista ha dicho que están «acostumbrados a hacer cosas que parecen imposibles».

«Sufriendo más de la cuenta casi siempre conseguimos los objetivos. Es un reto muy bonito el que tenemos por delante, que lo asumimos con todas las de la ley y estamos convencidos de que lo vamos a sacar», ha manifestado.

Torres ha señalado que la vía para creer en la permanencia es «seguir la dinámica de los tres últimos partidos», aunque corrigiendo «errores» defensivos que «están matando» al equipo a la hora de lograr más puntos.

Preguntado por la polémica arbitral del partido de ayer contra el Sevilla, el jugador rojillo ha indicado que veinticuatro horas después siguen «pensando lo mismo» y ha subrayado que «todo» lo que dijeron e hicieron fue «desde el respeto a todo el mundo».

Ha dicho que está «de acuerdo» con la decisión del club de presentar una «queja formal» ante el Comité Nacional de Árbitros y LaLiga.

«Todos tenemos el mismo pensamiento, que en algún momento puntual no se nos ha tratado de la misma manera que a otros, sobre todo en cuanto al respeto, pero hay que pasar página y centrarnos en lo que podemos hacer», ha apuntado.

Ha manifestado sobre Xavier Estrada Fernández que para él es «uno de los mejores árbitros de la categoría», pero que ayer les perjudicó contra el Sevilla.

«Es evidente que se puede equivocar, pero en momentos puntuales ante la duda iba para ellos. Hubo jugadas claras que nos perjudicaron, pero no se puede cambiar y nos tenemos que centrar en lo nuestro», ha opinado.

Ha señalado que los arbitrajes en los dos últimos partidos ante el Granada y el Sevilla han mermado «en puntos» a Osasuna, pero ha incidido en que no pueden «perder tiempo» en estos asuntos.

«Ayer estábamos jodidos en el vestuario porque habíamos perdido, pero el equipo se fue orgulloso por lo hecho en el campo. Hicimos méritos suficientes para ganar a un equipo que va segundo en la tabla», ha subrayado.

«Tenemos que darle una vuelta de tuerca a todo, porque en los dos últimos partidos en casa hemos metido tres goles en cada encuentro y solo hemos conseguido un punto y no lo podemos permitir», ha añadido.

Por último, sobre la pancarta exhibida ayer en El Sadar, en la zona de la afición sevillista, en apoyo a uno de los presuntos autores de la violación grupal de los pasados sanfermines, Torres ha comentado que es «algo» en lo que no debe meterse, pero ha asegurado que «es evidente que no está bien y está fuera de lugar». «El que tenga que tomar medidas que las tome porque no es ni medio normal», ha declarado.