Trump ordena la retirada de Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico

Trump ha criticado con dureza los tratados de libre comercio y ha prometido revisar las relaciones económicas bajo la premisa de «Estados Unidos primero». Ha explicado que EEUU facilita la entrada a productos extranjeros, mientras que «si quieres vender algo a China y otros países, es muy, muy difícil. Así que no llamo a eso libre comercio. Lo que queremos es comercio justo, comercio justo».



El Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica cuenta con otros once firmantes: Australia, Canadá, Japón, Brunei, Chile, Nueva Zelanda, Singapur, Malasia, México, Perú y Vietnam.



Tras estampar la firma en el documento, Trump ha señalado que la ruptura con el TTP es «algo grande para el trabajador estadounidense».



El mandatario, que tomó posesión del cargo el pasado viernes, ha proseguido este lunes con la adopción de medidas, entre las que también figuran una orden para congelar la contratación de empleados en la Administración federal –exceptuando las de las Fuerzas Armadas– y otra para que las ONG que reciban dinero público estadounidense no pueden practicar o promover abortos en los países donde operen.



Bajada «masiva» de impuestos



Además, el nuevo presidente de EEUU ha prometido recortes «masivos» de impuestos «tanto para la clase media como para las compañías». Esos impuestos bajarán, ha añadido, hasta un rango de entre el 15% y el 20%, frente al 35% «o probablemente más, 38%» actual.



También ha augurado que «podemos reducir las regulaciones en un 75%, tal vez más», porque con las actuales «no puedes hacer nada», y ha citado en concreto el caso de las protecciones medioambientales, un asunto que a su juicio «está fuera de control».



Trump ha lanzado asimismo una advertencia a las empresas que estén pensando en localizar su producción fuera de EEUU: «Vamos a imponer un impuesto fronterizo muy grande sobre el producto cuando llegue, lo cual creo que es justo».