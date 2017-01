Filtran que el informe del CSN avalará, con condiciones, la reapertura de Garoña

Desde el CSN han informado de que el pleno de mañana tiene un carácter meramente «informativo» y que de momento no se tomarán decisiones debido a que el informe es «voluminoso», hay mucho material que estudiar y el resultado puede demorarse semanas.



El CSN, máximo responsable en materia de seguridad nuclear, debe elaborar un informe con los requisitos necesarios para la posible reanudación de Garoña, en parada desde diciembre de 2012 por decisión de su propietaria, Nuclenor, participada al 50% por Iberdrola y Endesa.



Si es informe es negativo obligaría al cierre de la planta, y si es positivo dejaría la decisión última en manos del Ministerio de Industria y el Consejo español de Ministros.



El contenido de dicho informe no se ha hecho público, pero diversos medios subrayan que avalaría la reapertura de la central siempre y cuando se llevasen a cabo nuevas mejoras de seguridad que no se especifican y de cuyo coste podría depender la postura de Nuclenor.