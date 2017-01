Trabajadoras de residencias niegan haber recibido una oferta de la Diputación

Las protestas contra Unai Rementeria están motivadas por unas declaraciones del propio diputado general publicadas recientemente en las que afirmaba que ya existía una propuesta del ente foral con «una subida de 120 euros al mes», y que había «mimbres suficientes» para alcanzar un acuerdo «en los próximos días».

Gaizka Miguel, representante de ELA, ha instado a Rementeria a «bajar y enseñar esa oferta, y dejar de vender humo», y ha asegurado que el sindicato no ha recibido ninguna oferta por parte de la patronal ni de la Diputación.

«Llevamos más de 70 días de huelga, con una patronal inmóvil y ganando dinero con este conflicto, y con una Diputación que les está haciendo el paraguas a las patronales, sin implicarse de forma directa salvo para generar incertidumbres con propuestas que a día de hoy no están encima de la mesa», ha denunciado.

Las trabajadoras y los representantes del sindicato se han reunido ante la sede de la Diputación con pancartas y gritando consignas como «Erresidentziak borroka», «Diputación, solución» o «cuidar de los abuelos, salarios por los suelos», entre otras.

Con respecto a la posibilidad de continuar con los paros en el mes de febrero, Miguel ha asegurado que mientras no haya un convenio firmado que regule las condiciones de las trabajadoras en los términos expuestos, las movilizaciones continuarán «in crescendo».

«Hasta que no tengamos las 1.592 horas, un incremento salarial digno, y hasta que no se mejoren las ITs, los pluses y se solucione el tema de los ratios, no se va a solucionar el conflicto», ha declarado el representante de ELA.