Peña Nieto anula su reunión con Donald Trump tras las amenazas por el muro

Enrique Peña Nieto, presidente de México, ha anunciado que no viajará a Washington para reunirse con el presidente de EEUU, Donald Trump, después de que este haya amenazado con cancelar la reunión si México no está dispuesto a pagar por el «tan necesario» muro que quiere construir en la frontera.

La Casa Blanca ha respondido que buscará programar otra reunión entre Trump y Peña Nieto. «Buscaremos una fecha para concertar algo en el futuro. Mantendremos las líneas de comunicación abiertas», ha señalado a la prensa el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer.

Trump firmó ayer la orden ejecutiva para comenzar «en meses» la construcción del muro en la frontera entre los dos países, una decisión que lamentó Peña Nieto al reiterar que México no pagará los costes de esa barrera, como pretende el presidente estadounidense.

En sus tuits de hoy, Trump enfatizó que EEUU tiene «un déficit comercial con México de 60.000 millones de dólares». Tras firmar la orden ejecutiva sobre el muro, Trump ha señalado que la relación con México «va a ser mucho mejor» una vez que se construya esa barrera y ha añadido que va a tener «una estrecha coordinación» con el vecino del sur, en un acto en el Departamento de Seguridad Nacional. A lo que ha añadido que era mejor cancelar la reunión si México no estaba dispuesto a asumir los costes del muro.

