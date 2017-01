Peña Nieto «lamenta y reprueba» la orden de construir el muro pero mantiene su reunión con Trump

«Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos de continuar la construcción de un muro que desde hace años, lejos de unirnos, nos divide. México no cree en los muros. Lo he dicho una y otra vez, México no pagará ningún muro», ha aseverado en un mensaje televisado.

Peña Nieto ha afirmado asimismo que ha ordenado a la Secretaría de Relaciones Exteriores reforzar las medidas de protección a los mexicanos que se encuentren en Estados Unidos. «Los 50 consulados en Estados Unidos se convertirán en auténticas defensorías de los derechos de migrantes», ha abundado.

«Nuestras comunidades no están solas, el Gobierno de México les brindará la asesoría legal que les garantice la protección que requieran. Convoco a legisladores y a organizaciones de la sociedad civil a que sumemos esfuerzos para respaldarlas y apoyarlas», ha manifestado.

El presidente ha sostenido que «donde haya un migrante mexicano en riesgo que requiere nuestro respaldo, ahí debemos estar, ahí debe estar su país», y ha agregado que como presidente asume «plenamente la responsabilidad de defender y cuidar los intereses de México y los mexicanos».

Ha enfatizado que las órdenes ejecutivas firmadas por Trump relativas a México «ocurren en un momento en que nuestro país está iniciando pláticas para negociar las nuevas reglas de cooperación, comercio, inversión, seguridad y migración en la región de Norteamérica».

Esta negociación, ha expuesto, «es muy importante para la fortaleza, certidumbre y futuro de nuestra economía y nuestra sociedad».

Ha dicho que con base en el reporte final de los funcionarios mexicanos que se encuentran en Washington, «y previa consulta con la representación de la Cámara de Senadores y de la Conferencia Nacional de Gobernadores», tomará decisiones sobre los siguientes pasos a seguir.

«México ofrece y exige respeto, como la nación plenamente soberana que somos. México refrenda su amistad con el pueblo de los Estados Unidos y su voluntad para llegar a acuerdos con su Gobierno, acuerdos que sean en favor de México y los mexicanos», ha acotado.

La reunión sigue en pie

Peña Nieto no se refirió a las demandas que se han multiplicado en las últimas horas de que cancele su visita a la capital estadounidense para reunirse con Trump, programada para el 31 de enero, ni habló de algún cambio de planes sobre ese encuentro.

Poco después, el canciller de México, Luis Videgaray, ha afirmado que la reunión entre ambos mandatarios sigue en pie.

«Quiero aclarar, ser preciso, que la reunión de trabajo entre los presidentes en Washington el próximo martes sigue confirmada. Quiero ser muy claro, la reunión por ahora sigue en pie», ha aclarado Videgaray desde la capital estadounidense, entrevistado en el noticiero nocturno de la cadena Televisa.

Videgaray había mantenido previamente una reunión de diez horas con altos cargos del Gobierno de Trump. «Por un lado tuvimos acciones y señales desconcertantes; por el otro, mensajes públicos y conversaciones de trabajo muy positivas y alentadoras», ha explicado el ministro, que estuvo acompañado por el secretario de Economía, Ildefonos Guajardo, al resumir una jornada de «contrastes».