Urtaran presiona a EH Bildu tras conseguir la abstención de Podemos e Irabazi

Urtaran ha realizado estas manifestaciones después de que Podemos e Irabazi hayan anunciado que este viernes se abstendrán en la votación de las Cuentas tras alcanzar un acuerdo con el equipo de Gobierno PNV-PSE, aunque no es suficiente para que puedan salir adelante y necesitan que EH Bildu no vote en contra.



«Yo ya no digo ni siquiera que se apoye, yo ya lo único que digo es que se inhiban de este debate», ha reclamado.



El alcalde de Gasteiz ha señalado que «o se permite el acuerdo entre PNV, PSE Podemos o Irabazi» o «EH Bildu suma sus votos a la estrategia del no porque no, y de bloqueo del PP».



Urtaran, que cree que todavía hay tiempo para el acuerdo, ha manifestado que si finalmente la coalición vota en contra quedará «claro que lo que hay detrás de la preocupación de EH Bildu no es el bien común ni la ciudad, sino su interés partidista».



Cabe recordar que la coalición, segunda fuerza más votada, renunció a pelear por la Alcaldía y apoyó al candidato jeltzale, tercero, para desbancar a la primera fuerza, el PP. Ahora Urtaran apunta que la portavoz de EH Bildu, Miren Larrion, debe demostrar si aquel pacto fue «sincero o un cálculo electoral».



Respecto al acuerdo con Podemos e Irabazi, que suman tres concejales, ha indicado que con él «se desmoronan los mantras que ha dicho la izquierda abertzale sobre la acción de este gobierno». El pacto contempla la aceptación de 31 enmiendas de Podemos y 20 de Irabazi, con un impacto de 5,2 millones de euros.



Ambas formaciones han pedido a EH Bildu que «recapacite» y no vote en contra, porque este acuerdo está «mucho más cerca de lo que las fuerzas de izquierdas quieren para Vitoria, que lo que supondría una prórroga presupuestaria».

Larrion pide garantías de que se cumplirá lo pactado

La portavoz de EH Bildu, Miren Larrion, ha replicado que el PNV «lo tiene muy fácil. Que abra la Junta de Gobierno local a todos los grupos como herramienta para garantizar que cumpla lo pactado». Y es que la situación tiene su origen en la denuncia de EH Bildu de que el Ejecutivo municipal no ha cumplido con los acuerdos alcanzados para la aprobación de los Presupuestos del año pasado.



Larrion ha subrayado que, a lo largo de los casi dos años de legislatura, la «actitud positiva y responsable» de EH Bildu «ha quedado demostrada en los diferentes acuerdos» a los que ha llegado, «desde el plan de rescate económico para hacer frente al agujero de 60 millones de Maroto hasta la aprobación de los presupuestos de 2016 pasando por el acuerdo de movilidad tranvía-BRT, el IBI, o el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) con la ruptura de la foto de la vergüenza con el SEA».



Por ello, ha advertido de que acusarle de «querer buscar un interés partidista y personalista» es «no entender la realidad municipal, que pasa por más diálogo, más labor de cocina y, sobre todo, por cumplir lo pactado», ha insistido.



Para EH Bildu, «interés partidista es anunciar un acuerdo que es papel mojado, porque no se ha negociado con ningún partido que ofrezca mayorías».