El exjuez Vidal (ERC) dimite como senador tras decir que el Govern obtuvo datos fiscales ilegalmente

En un comunicado de ERC, en las que fue elegido como independiente, Vidal se ha referido a sus declaraciones en una conferencia, aseverando que «es evidente que, tomadas en su literalidad, no se ajustan a la realidad. Debería haber contrastado mejor las informaciones antes».



Vidal, suspendido como juez por participar en el borrador de una constitución catalana, manifiesta que «en ningún momento he querido poner en duda» que el actual Govern presidido por Carles Puigdemont actúa con absoluto respeto a la legalidad vigente, y argumenta que dimite como senador para no ser un obstáculo al proceso soberanista.



En su nota afirma que hizo esas declaraciones en «un tono coloquial, intentando ser didáctico sobre el proceso», y añade que las decisiones que se tomen en cada momento tendrán «la cobertura legal del Parlament y de la ley Transitoriedad Jurídica».



Santiago Vidal suspende además su agenda pública. «Lo último que haré es dar excusas al Gobierno del Estado», subraya.