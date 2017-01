El Gobierno inicia una campaña para promover la escolarización en euskara

El lema de la campaña enfatiza la experiencia de la enseñanza en euskera, modelo D, y su carácter multilingüe: “Su educación en tres palabras: calidad, confianza, euskera. Su futuro en tres lenguas: euskera, castellano, inglés”.



La campaña se realizará con publicidad en prensa, radio, revistas, medios digitales y mobiliario urbano, y también se ha editado un folleto y un vídeo. Para su realización se ha contado con los testimonios de personas de diversos ámbitos que han elegido la enseñanza en euskera, como Oier Sanjurjo (futbolista), Joana Octavio y Raquel Pardo (maestras de Educación Primaria), Eduardo Cairo, Amaia del Campo (editora audiovisual), Pablo Lisarri (químico) y Cristina Bayona (profesora de universidad) y sus familias.



El objetivo de la campaña es informar acerca del modelo D, modelo de enseñanza multilingüe en el que se aprenden de manera integrada euskera (inmersión intensiva temprana), castellano e idiomas extranjeros (inglés y francés, este último optativo).



El modelo D tiene la idoneidad de partir de las lenguas propias de la comunidad con las ventajas de motivación y posibilidades de uso social que ello supone. Además, cuenta con una experiencia de innovación pedagógica de más de 40 años y el profesorado es multilingüe.



El Ejecutivo señala que «es un modelo que trabaja con una metodología de tratamiento integrado de las lenguas y adecuado a las necesidades de cada una de ellas, teniendo en cuenta también al alumnado con otras lenguas familiares no curriculares».



Añade que «el modelo de inmersión en euskera vehicula la enseñanza en esta lengua y además incorpora también la enseñanza del inglés y del castellano, por lo que garantiza el aprendizaje de las tres lenguas».



La campaña tiene un coste de 50.000 euros.



Modelo D en la zona no vascófona

Tras la reforma de la Ley Foral del Vascuence en el Parlamento de Nafarroa en 2015, se amplió la posibilidad de ofrecer el modelo de enseñanza en euskara, modelo D, en el sistema público de enseñanza de la zona no vascófona.



Con este motivo, Euskarabidea ha organizado un total de 12 reuniones informativas (9 en centros públicos y 3 en ikastolas). Las reuniones se celebrarán el 30 de enero en Lodosa (a las 17:00 en el CP Ángel Martínez Baigorri y a las 18:30 en la ikastola Ibaialde), el 31 de enero en Caparroso (a las 17:00 en el CP Virgen del Soto), el 1 de febrero en Tafalla (a las 17:00 en el CP Marqués de la Real Defensa y a las 18:30 en la ikastola Garcés de los Fallos) y en Ancin (a las 17:00 en el CP San Fausto), el 2 de febrero en Tutera (a las 17:00 en el CP Elvira España), el 3 de febrero en Zangoza (a las 17:00 en el CP Luis Gil), el 6 de febrero en Larraga (a las 17:00 en el CP San Miguel), el 7 de febrero en Mendigorría (a las 17:00 en el CP Julián María Espinal Olcoz) y en Azkoien (a las 17:00 en el CP Juan Bautista de Irurtzun) y el 9 de febrero en Zangoza (a las 16:30 en la ikastola Zangoza).