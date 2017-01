Urkullu cree que el discurso de EH Bildu sobre Memoria y Convivencia se quedó «corto»

En una entrevista en Onda Vasca, Urkullu se ha referido a la ponencia de Memoria y Convivencia que PNV, EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PSE acordaron crear en la Cámara y ha recordado que, «tristemente, no participará» en ella el PP, aunque espera que sea «de momento».



«Siempre mantengo la esperanza de que pasando el tiempo y avanzando en el diálogo entre las formaciones políticas en una cuestión tan sensible como es la convivencia, mirando al pasado con un propósito autocrítico y mirando al futuro también en clave de convivencia, el PP se comprometa», ha añadido.



«Me parece que el PP quizá no ha superado alguna circunstancia que estamos viviendo estas últimas semanas en cuanto a discursos relativos a las víctimas y es hora ya de que nos sentemos todos siendo conscientes del trabajo hecho en el pasado», ha valorado.



A su juicio, quizá «hay todavía formaciones» que son «cautivas del pasado y de sus discursos y tensiones internas que puedan existir. También hay condicionamiento del sufrimiento que se haya padecido y esto lo respeto profundamente en el PP».



Iñigo Urkullu ha remarcado que EH Bildu «tiene que aclarar su mensaje» y hacer «una apuesta clara con el compromiso del suelo ético. Hay que tener claro el orden de prioridades de lo que es el sufrimiento que ha sufrido en este pueblo, quién lo ha generado, quién lo ha provocado desde una voluntad, un deseo, un objetivo y una estrategia de generar sufrimiento y, además, jalearlo».



El lehendakari ha precisado que, «a partir de ahí», habrá que hacer «las autocríticas que a todos corresponde hacer en aras a lo que tiene que ser una convivencia basada también en el respeto máximo a todos los derechos humanos de todas las personas».



De este modo, ha considerado que la exposición realizada este jueves por el portavoz de EH Bildu, Julen Arzuaga, se quedó «corta».



«Entiendo que en EH Bildu hay formaciones políticas que estaban comprometidas en el pasado con unos principios que quizá alguna otra formación, como puede ser Sortu, no lo estuviera tanto, pero quien tiene representación en el Parlamento vasco es la coalición», ha indicado, para añadir que durante la campaña electoral se han conocido «pronunciamientos que este jueves quedaron un poco desdibujados».