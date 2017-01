EH Bildu acusa al Gobierno de «unilateralidad» en relación al Plan de Empleo

Al término de la reunión de la Mesa y Junta de Portavoces, la portavoz de EH Bildu Bakartxo Ruiz ha señalado que las acusaciones realizadas por ELA a UGT y CCOO de haberse financiado a través del diálogo social confirman «lo que se venía denunciando» y es que en Nafarroa había «una red clientelar de financiación encubierta en aras a esa paz social».

Tras resaltar que era necesario «acabar con esos chiringuitos», Ruiz ha afirmado no entender la actitud del Gobierno de Nafarroa de decidir «unilateralmente» el debate del Plan de Empleo en el CDS, en un momento en el que, en aplicación del acuerdo programático, se debería estar reflexionando sobre mantener o no este Consejo, que Bildu cree que no es «una herramienta válida».

Ruiz ha considerado que el CDS se creó para la «financiación directa» de algunos agentes sociales y ha apostado por debatir el Plan de Empleo a través de «un proceso de participación muchísimo más amplio».

El portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha rechazado que el Gobierno de Nafarroa haya actuado unilateralmente y ha subrayado que en su partido tienen una «actitud de apertura y manos abiertas» a todos los sectores empresariales y sindicales implicados.

Martínez ha abogado por «fórmulas imaginativas» para avanzar en el debate del Plan de Empleo y en ese sentido van a apoyar «todo lo que haga» el Gobierno para que participen el máximo número de agentes sociales.

Sobre las acusaciones a UGT y CCOO, ha asegurado que demuestran «cómo ha sido gobernada Navarra por UPN en los últimos años» y ha apostado «por que se terminen esas políticas que benefician a unos pocos con el dinero de todos».

Laura Pérez, de Podemos, ha dicho que valorarán el proceso de debate del Plan de Empleo tras escuchar las explicaciones del vicepresidente Manu Ayuerdi y, sobre las acusaciones a UGT y CCOO, ha entendido que se demuestra que estos sindicatos se han estado financiando «de forma encubierta».

Por su parte, el portavoz de I-E, José Miguel Nuin, que ha asegurado no entender que ELA y LAB se «autoexcluyan» del CDS, ha reivindicado la adopción de medidas de reforma de la estructura del mercado de trabajo «que es inaceptable, que es una vergüenza», porque «cada vez hay más trabajadores pobres».

Nuin ha reconocido que este mercado de trabajo «es consecuencia de la política económica que se impone desde la Unión Europea y el Gobierno central», pero ha opinado que Nafarroa también puede tomar medidas para «paliar en lo que podamos» esta situación.

Sobre la financiación de los sindicatos, ha apuntado que no es «nada que no supiéramos» sobre los convenios nominativos, una materia sobre la que quieren que haya «transparencia total» y sobre la que han pedido información al Gobierno de Nafarroa.

Carlos García Adanero, de UPN, ha aseverado que con este tema comienza otro «espectáculo» en el cuatripartito, con opiniones diferentes de Geroa Bai e I-E por una parte y de Podemos y Bildu por otra.

El portavoz de UPN ha afirmado que espera que esta situación «no repercuta en el mal funcionamiento de la Administración» y en el objetivo de crear empleo estable y de calidad.

García Adanero ha recordado que los convenios nominativos ya fueron fiscalizados por la Cámara de Comptos, que no apreció la existencia de ilegalidad en ellos.

Por el PSN, María Chivite ha manifestado que el Plan Empleo «ha venido tarde» y ha resaltado que el marco de debate del mismo debe ser el CDS, con los agentes sindicales y sociales, aunque «algunos no han tenido a bien aceptar esa invitación».

Sobre los convenios bilaterales, Chivite ha comentado que la Cámara de Comptos ya los auditó y recomendó más transparencia, pero «en ningún caso» observó «visos de ilegalidad».

Si alguna organización cree que hay ilegalidad en estos convenios, «que lo denuncie en los tribunales», ha señalado Chivite, que ha subrayado que muchas organizaciones sufragan de esta forma sus gastos de funcionamiento y, «si está mal, está mal para todos».

Ana Beltrán, del PP, también ha recordado que la pasada legislatura la Cámara de Comptos analizó este tema y «no salió nada judicialmente reprochable». Tras acusar a ELA y LAB de «seguir con su pataleo» y no acudir al CDS, Beltrán ha aconsejado a estos sindicatos que se dediquen a «preocuparse más por los intereses de los trabajadores y menos por sus intereses políticos».