Fillon y su esposa son interrogados en relación a los presuntos empleos ficticios de ella

Fillon y su mujer han llegado a la sede de la policía financiera, en Nanterre, a las afueras de París, a primera hora de la tarde.



La justicia investiga si Penélope Fillon cobró un sueldo del dinero público merced a un empleo ficticio de asistente parlamentaria de su marido cuando este era diputado y, posteriormente, de quien le sustituyó en esa misma circunscripción cuando fue nombrado ministro.

Fillon, quien inssite en que no fueron empleos ficticios y que su mujer realizó los trabajos para los que había sido contratada, había pedido declarar rápidamente y este pasado fin de semana avanzó que sólo daría explicaciones a la justicia y no a los medios, porque confía en ella para establecer la verdad.



Anteriormente, la policía ha interrogado al empresario Marc Ladreit de Lacharrière, cercano a François Fillon, por las condiciones en que Penelope Fillon estuvo contratada como consejera literaria por ‘La Revue de Deux Mondes’, propiedad de este empresario, entre mayo de 2012 y diciembre de 2013, con un sueldo de 5.000 euros brutos al mes.



El entonces director de la publicación, Michel Crépu, que fue interrogado el viernes, ha contado que no tiene constancia de que la mujer del candidato hubiera hecho ningún trabajo en tanto que consejera literaria y que sólo recibió de ella un par de reseñas de libros.



La Fiscalía Nacional Financiera trata de establecer si hubo malversación de fondos públicos, abuso de bienes sociales y receptación.