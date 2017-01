GuraSOS convoca el 19F y afirma que «las obras no van a empezar»

En una comparecencia urgente tras difundir la Diputación de Gipuzkoa una resolución judicial favorable a la incineradora de Zubieta, los representantes de GuraSOS Joseba Belaustegi y Joxe Mari Izeta han matizado que el fallo se circunscribe al proceso de deliberación participativa que demanda este colectivo, «pero no entra a valor la legalidad de la contratación ni de la autorización ambiental», que continúan pendientes de resolución.

Además, siguiendo con la batalla judicial, han anunciado que mañana mismo llevarán a los tribunales una cuestión más, que tildan de «último ejemplo de la huida hacia adelante de las autoridades». Se trata de la ampliación de la vigencia del PIGRUG 2002-2016 acometida «sin tramitación alguna, sin el proceso de participación al que obliga la ley, sin hacer una evaluación del plan anterior y sin analizar la situación actual de los residuos». Denuncian que una disposición adicional introducida en la Ley de Presupuestos «nos está diciendo que esa revisión además no se va a acometer hasta al menos dentro de tres años. No se puede decir más claro. No van a cumplir la ley hasta haber terminado las obras de la incineradora».

Pese a todo ello, GuraSOS mantiene el convencimiento de que por un lado «los tribunales no van a permitir semejante desprecio de los derechos de la ciudadanía» y por otro «no creemos que las autoridades forales se tiren a la piscina con esta resolución sin esperar al resto de pronunciamientos judiciales pendientes. Si así fuera, estarían jugando a la ruleta rusa con el erario público», ha señalado Belaustegi. Y lo han rematado con una aseveración tajante: «Las obras no van a empezar, estamos seguras de ello».

No obstante, GuraSOS no se limitará a esperar, sino que ha convocado una nueva movilización ciudadana que pretende que sea la mayor hasta la fecha. Se realizará el domingo 19 de febrero a partir de las 12.00 desde el Buen Pastor, y con el objetivo de demandar acuerdo y solución en este conflicto. «No es hora de batallas, ni judiciales ni política. No es la hora de ganar o perder. Si no ganamos todos, vamos a perder todos. Hay que hacérselo entender a las autoridades», subrayan.