Homs lleva ante la Fiscalía a Rajoy y Alonso por «incumplir sentencias del Tribunal Constitucional»

En rueda de prensa, Homs ha anunciado que ha presentado la denuncia ante la Fiscalía con el objetivo de instarle a actuar contra Rajoy «con los mismos argumentos que usa para querellarse contra políticos catalanes» soberanistas, ha explicado.

«Si la Fiscalía considera que lo que hicimos el 9N o lo que ha hecho la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, son motivo de presentación de querellas por delitos de desobediencia o prevaricación por desobedecer al TC, hay quien se ha pasado tres pueblos», ha sostenido.

«Será la prueba del algodón de si nos juzgan por persecución de las ideas políticas o de acuerdo con fundamentos de derecho», ha remarcado.



La denuncia de Homs es, en concreto, por el conflicto de competencias por la concesión de subvenciones a cargo del IRPF, también conocido como el caso del 0,7%, sobre el cual ya hay «diez sentencias» del TC que, ha aseverado, el Gobierno español ha desobedecido.



Homs, encausado por la consulta soberanista del 9N, ha afirmado que no quería llegar a este «punto», pero ha culpado al Gobierno central de iniciar la «judicialización de la política. Todo el mundo tiene derecho a defenderse, si es necesario usando sus argumentos como si se tratara de un espejo. Veremos la reacción de la Fiscalía, no podrán mirar hacia otro lado, deberán atender esta denuncia».



Homs no ha desvelado qué pasos dará si la Fiscalía rechaza su denuncia, pero en todo caso ha asegurado que el proceso soberanista «saldrá adelante» pese a la «mala calidad del sistema judicial español» gracias a que Catalunya está en el «marco europeo».



La denuncia, presentada personalmente por Homs, es contra Rajoy, el exministro de Sanidad Alfonso Alonso y la exsecretaria de Estado de Sanidad, Servicios Sociales y Igualdad Susana Camarero, por un posible delito de desobediencia y prevaricación administrativa en las subvenciones a cargo del IRPF.



En el escrito, Homs alude a la última sentencia sobre esta materia del TC, dictada hace pocos días, que volvió a dar la razón a la Generalitat en su reclamación por la gestión de los fondos para asuntos sociales del 0,7% del IRPF.



Según ha explicado Homs, en este último fallo el TC ya avisa al Gobierno de Madrid de que han habido otras diez sentencias previas sobre este asunto favorables a la Generalitat.



Así, la denuncia presentada hoy subraya que Rajoy, el exministro y la exsecretaria de Estado «han desobedecido reiteradamente las resoluciones del TC siendo plenamente conscientes de que estaban desobedeciendo el mandato expreso y concreto del TC y han dictado resoluciones arbitrarias a sabiendas de su injusticia».