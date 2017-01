Vujadinovic se muestra «muy contento de estar aquí, en mi casa»

Vujadinovic, en rueda de prensa en Tajonar, ha dicho que tenía «ganas» de volver a Osasuna y por ello forzó su salida del Beijing Enterprises chino. «Salí de China porque no es un fútbol muy competitivo y quería volver a Osasuna», ha asegurado.

«Tenía dos o tres ofertas, pero mi deseo era venir a Osasuna. Llamé a Vasiljevic (entrenador de Osasuna) para decirle que tenía posibilidades de salir del equipo chino, que no quería dejarme marchar al principio, pero no es bueno para ellos tener un jugador que no está contento», ha explicado.

Vujadinovic, que ha señalado que está «todo arreglado» en cuanto a permisos federativos para poder jugar la próxima jornada de LaLiga Santander, ha manifestado que se encuentra preparado para debutar el domingo ante la Real Sociedad, aunque ha admitido que le puede faltar un poco de ritmo por el parón de la liga china.

«Yo siempre quiero jugar. Estoy bien. Solo necesito entrenar con el equipo», ha comentado el nuevo jugador rojillo, cuyo fichaje se anunció el pasado miércoles y ya se ha ejercitado varios días en Tajonar, aunque esta mañana no lo ha hecho por un proceso gripal.

Vujadinovic, que estuvo en Iruñea en diciembre pasado viendo en El Sadar el partido de Osasuna contra el Barcelona, ha firmado para lo que resta de temporada, aunque ha indicado que le gustaría seguir más tiempo: «Me quedo aquí hasta que quiera Osasuna», ha afirmado.

Ha admitido que la situación del equipo es complicada, a ocho puntos de la permanencia, pero ha subrayado que deben «pelear hasta el último minuto del último partido» para intentar la permanencia en Primera División.

«No va a ser fácil, pero tenemos que luchar por mantener la categoría», ha dicho el defensa montenegrino, que ha declarado que Osasuna «merece estar en Primera».

Sobre los problemas defensivos del equipo, que ha encajado 43 goles en 20 jornadas, Vujadinovic ha dicho que «un jugador no puede cambiar mucho» y el «primer hombre» que debe defender es el «delantero».

El jugador montenegrino, que dejó huella entre la afición rojilla en su temporada en Osasuna, ha elogiado a los seguidores osasunistas: «Es la mejor afición del mundo y su apoyo es fundamental».

Vujadinovic ha sido presentado por Andonio Goikoetxea, miembro de la secretaría técnica del club, que ha comentado que el defensa montenegrino es un jugador «fundamental» y cree que «puede dar mucho» a Osasuna.