Causic asegura que «no hacemos cuentas, pero iremos hacia arriba»

«No hacemos cuentas, pero iremos hacia arriba. Iremos a mejor. La situación no es la ideal, pero vamos a dar el máximo para cambiar la situación», ha afirmado Causic en rueda de prensa tras el entrenamiento en las instalaciones de Tajonar.

Causis, traducido por su compañero Kenan Kodro, ha comentado que «quedan muchos puntos» en juego y ha añadido que el equipo está «dispuesto a pelear hasta el final». «Hay que ser optimistas siempre y no tirar la toalla nunca», ha declarado el centrocampista serbio.

Ha indicado que con Petar Vasiljevic en el banquillo están jugando «mejor que antes», «más organizados», aunque ha admitido que «falta concentración» en «detalles» que «marcan los resultados».

«Tenemos que trabajar más la concentración y saber matar los partidos después de marcar gol. Encajamos goles por errores propios y podemos mejorar estando más concentrados», ha dicho.

Causis espera que el equipo «mejore el nivel» con los tres fichajes realizados en el mercado invernal: el portero italiano Salvatore Sirigu, el defensa central montenegrino Nikola Vujadinovic y el medio centro defensivo francés Raoul Loé.

«Esperemos que sea un plus para el equipo», ha afirmado Causic, quien ha reconocido que Osasuna tiene un partido «muy complicado» en Anoneta ante un rival que «está jugando muy bien».

«Vamos a intentar competir y ganar el partido», ha dicho Causic, que se ha mostrado «muy feliz» por el gol marcado ante el Málaga, aunque ha puntualizado que lo estaría más si Osasuna hubiese ganado el partido disputado en El Sadar.

Ha señalado que se siente «mejor» y con «más confianza» desde que entró en las alineaciones, después de no contar para Enrique Martín, primer entrenador de esta temporada en Osasuna.

«Cada entrenador es diferente. No entraba en sus planes. Ahora tengo la confianza del entrenador y me encuentro mejor», ha apuntado.

Causic ha agradecido el apoyo de la afición rojilla, que pese a la situación del equipo arropará a Osasuna en Anoeta con cerca de mil seguidores: «Siempre es bueno contar con el apoyo de la afición. Podemos dar la campanada y brindarles una victoria», ha finalizado.