El CSN aplaza al menos una semana su decisión sobre la reapertura de Garoña

El pleno del máximo órgano regulador de la seguridad nuclear llevaba en su orden del día la toma de decisión sobre la viabilidad de que la planta nuclear burgalesa pudiera volver a conectarse a la red eléctrica, después de que el operador Nuclenor –participado por Endesa e Iberdrola– la desconectase en diciembre de 2012.



Para emitir el dictamen que el Ministerio español de Industria le solicitó en 2014, el CSN ha encargado a sus técnicos 167 informes cuya conclusión es favorable a la reapertura siempre y cuando Nuclenor ejecute un buen número de costosas inversiones para que la planta funcione de manera segura. La información sobre todos estos documentos empezó a analizarse en el pleno la semana pasada.



El dictamen del CSN responde a la petición de Nuclenor de operar la central hasta 2031 y, por tanto, no lo condiciona a que la planta supere la revisión correspondiente de los diez años, hecho hasta ahora sin precedentes.



No obstante, el visto bueno del CSN no implicará la autorización para operar, que tendrá que determinar el Ministerio de Energía una vez reciba la resolución del CSN. De conseguir esa autorización, Endesa e Iberdrola deberán decidir si les compensa ejecutar las inversiones requeridas para reabrir la planta.



El CSN afirma en un comunicado que su pleno (compuesto por tres consejeros nombrados a propuesta del PP y dos del PSOE) proseguirá con el estudio y toma en consideración de los expedientes relativos a Garoña el próximo miércoles 8 de febrero, día en el que podría producirse una resolución definitiva.