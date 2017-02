Larrion aboga por recuperar los acuerdos que posibilitaron el cambio en Gasteiz

«Hay que acabar con esta situación de bloqueo, volver al escenario de hace un año. Lograr mayorías amplias que apoyen el cambio». Con estas palabras ha respondido la portavoz de EH Bildu, Miren Larrion, al alcalde de Gasteiz, Gorka Urtaran, que ayer anunció la presentación de una cuestión de confianza para garantizarse la aprobación de un presupuesto que fue rechazado la semana pasada por el pleno.

En una rueda de prensa, Larrion ha anunciado que el sentido de su voto en el pleno del lunes dependerá de la asamblea de EH Bildu, que analizará este sábado la posición del Gobierno local. Un Ejecutivo que, en opinión de la edil soberanista, ha echado mano de una «herramienta extraordinaria» para «imponer un mal proyecto» presupuestario. «Es una vía de agua en la confianza que habíamos intentado tejer», ha añadido.

En este sentido, el concejal Antxon Belakortu ha revelado que la coalición trasladó al Gabinete de Gorka Urtaran su disposición a apoyar aquellos proyectos que «estuvieran maduros. Y les dijimos que nos pondríamos a hablar de las cuestiones del día a día después del pleno de presupuestos, de cosas como el Decreto de Cartera, que le preocupaba al PSE y le dijimos que contara con ello; y también le dijimos que había que desbloquear el BRT».

De este modo, EH Bildu quería garantizar que no se daban incumplimientos por parte del Gobierno local, al que acusaron de no haber ejecutado las partidas acordadas en el acuerdo presupuestario del curso pasado. «El Gobierno no quería darnos garantías y se abría un nuevo escenario. Podíamos ir a la prórroga o a la cuestión de confianza, una medida extraordinaria que refleja la debilidad y la incapacidad para buscar complicidades», ha señalado.

Y, a su juicio, el regidor jeltzale eligió la prórroga para poder acometer la reforma de Santa Bárbara. «Urtaran pasará a la historia por ser el alcalde que lleva una cuestión de confianza un año después de lograr el mayor acuerdo presupuestario de la historia de Gasteiz. Y todo por inaugurar la plaza Santa Bárbara», ha lamentado Belakortu tras insistir en que la coalición soberanista estaba dispuesta a «acordar proyectos para la ciudad, porque no íbamos a dejar caer lo que iniciamos en junio de 2015».

El PP anuncia voto contrario el lunes

Por su parte, la portavoz del PP, Leticia Comerón, ha denunciado que, con la presentación de la cuestión de confianza, el PNV ha abierto «una crisis como nunca antes se había visto». La edil derechista, que ha anunciado su voto contrario en el pleno del lunes, ha advertido de que «el «pacto de perdedores no ha servido para nada. No queda nada de él. Se ha dinamitado y solo quedan reproches públicos y falta acuerdos».