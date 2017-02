Tras reunirse en Madrid, Goia ve «difícil» el traslado de los cuarteles de Loiola

Goia se ha reunido este miércoles en Madrid, por espacio de aproximadamente hora y media, con el director de Infraestructuras del Ministerio de Defensa, Eduardo Zamarripa, con el objetivo definir el futuro de los cuarteles de Loiola.



«Creo que hemos hallado una buena disposición por lo menos a abrir una comunicación y un camino en el que podamos intercambiar propuestas, impresiones o alternativas», ha expresado el alcalde, quien ha advertido de que no quiere «generar falsas expectativas. El Ejército sigue considerando que las dimensiones y prestaciones del actual emplazamiento deben seguir permaneciendo, no sé si en el lugar exacto o en el entorno, lo que es un obstáculo e implica dificultades para buscar una salida».



Goia ha considerado que esta primera reunión «no era el lugar para plantear alternativas. Ahora, una vez conocemos las intenciones y los límites, ya sabemos en qué marco tenemos que actuar para hacer nuestras propuestas».



El Ejército español insiste en la necesidad de seguir operando en el acuartelamiento de Loiola, manteniendo las instalaciones actuales que abarcan 170 hectáreas. Encontrar una alternativa de esas dimensiones que ofrecer a Defensa en la capital guipuzcoana sería «muy difícil», además de suponer un costo económico muy elevado.



Eneko Goia y Eduardo Zamarripa han hablado del puente de acceso a los cuarteles, el Puente Alfonso XIII, sobre el que el alcalde ha planteado la necesidad de adecuarlo dentro de las obras de encauzamiento del Urumea, para que no se convierta en el último obstáculo del río.



Los terrenos Lore-Toki también han sido objeto de conversación. Eneko Goia ha preguntado acerca de la disposición del Ministerio y del Ejército para que esos terrenos se vendan al Ayuntamiento en los términos acordados en un protocolo firmado por ambas instituciones hace varios años, y que ha caducado recientemente.