La asamblea de EH Bildu de Gasteiz aprueba «dar una segunda oportunidad al cambio»

«Urtaran tendrá presupuestos», ha asegurado la portavoz de EH Bildu, Miren Larrion, al término de la asamblea celebrada por la coalición en Gasteiz.

El debate interno llega después de que el alcalde respondiera con la presentación de una moción de confianza a la falta de apoyos a sus cuentas.

«Daremos una confianza que esperamos venga de vuelta. Al margen de la respuesta, Urtaran va a tener Presupuestos», ha indicado, Larrion.



«Mañana tenemos la intención de reunirnos con Urtaran para llevarle nuestra propuesta. Si él no devuelve la confianza, al margen de la respuesta que obtengamos a nuestra propuesta, que entendemos que es muy buena, no podemos votar que no, porque cuando en 2015 el PNV nos pidió la alcaldía para poder expulsar a Maroto, nos comprometimos a tener a Urtaran de alcalde, y EH Bildu cumple sus compromisos y lo va a cumplir», ha manifestado.



Larrion ha explicado que aunque Urtaran «no cumpla devolviendo la confianza que EH Bildu le da, y no cumplió el Presupuesto de 2016, tampoco podríamos votar que sí. En cualquier caso, tiene garantizada nuestra abstención. El caso es si quiere crear más confianzas a raíz de esta abstención».



La edil ha indicado que «se puede dejar la cuestión de confianza si el alcalde de Vitoria quiere acordar cuestiones pero, al margen de la decisión que él tome, él va a tener presupuestos el lunes. La cuestión es si van a ser solo los suyos o van a ser los demás».