El ELN libera al ex congresista colombiano Odín Sánchez

Sánchez ha sido recogido por una comisión humanitaria del Comité Internacional de Cruz Roja (CICR) cerca del río Baudó, en el departamento de Chocó (noroeste), que lo ha trasladado en helicóptero a Quibdó, donde se reunirá con su familia.



El ex congresista, que ya ha podido hablar con los medios de comunicación, ha asegurado que se encuentra en buenas condiciones. «Hay cositas que son de quirófano, pero la salud mental, la psicológica y espiritual es envidiable», ha dicho.



Interrogado sobre su cautiverio, ha contado que ha estado en «el cuarto mundo» por las precarias condiciones de los campamentos guerrilleros, pero ha aclarado que no ha recibido mal trato por parte de la guerrilla. «Nunca me apuntaron con un fusil», ha afirmado.



Además, ha revelado que su familia intentó liberarle mediante el pago de un rescate. «No tengo conocimiento de la cuantía», ha aclarado.



Sánchez se entregó en abril de 2016 al grupo armado en un intercambio por su hermano, el ex gobernador de Chocó, Patrocinio Sánchez, que fue secuestrado en agosto de 2013 por el Frente Occidental del ELN, que accedió al canje por los problemas de salud del rehén.



Tras la liberación del ex congresista, se ha puesto en marcha la misión humanitaria para excarcelar a Nixon Arsenio Cobos y Leivis Enrique Valero, dos guerrilleros condenados por rebelión que cumplen condena en Girón, en el departamento de Santander (norte).



La liberación de Sánchez y el indulto a los dos insurgentes es el acuerdo al que el Gobierno y el ELN llegaron durante su reunión de principio de año en la capital ecuatoriana para resucitar el proceso de paz.



La negociaciones para poner fin a la guerra, que se anunciaron el pasado 31 de marzo, debían haber comenzado en mayo de 2016.