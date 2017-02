LAB insta al Gobierno a subir las pensiones mínimas de viudedad

LAB ha mostrado su «asombro e indignación» ante las manifestaciones del vicepresidente, reclamado la subida del 8 % para las pensiones mínimas de viudedad y que «no se apliquen recortes a este colectivo».

«Que el Gobierno de Navarra, en manos de Geroa Bai, quiera imitar al Gobierno vasco y recortar la subida del 8 %» es «inaceptable», sostiene el sindicato, que subraya también que fue el Parlamento navarro el que «aprobó la equiparación de las pensiones de viudedad al SMI».

Critica además que Laparra «pretenda ampararse» en el Gobierno español para no aplicar la subida, «una excusa que no podemos admitir», cuando Nafarroa tiene competencias y no usarlas «sería un castigo inadmisible» para miles de personas, la mayoría de ellas con el «doble castigo» de ser mujeres y tener las pensiones más bajas.

Y destaca en este sentido que ya se han entregado al Gobierno 7.308 firmas recogidas por la Plataforma de Nafarroako Pentsionistak Martxan para una Pensión Mínima Digna de 1.080 euros y un Sistema propio de Protección y Seguridad Social que las garantice ahora y en el futuro.

Se trata, dice LAB, de revertir la situación de miles de navarros con «pensiones muy por debajo del umbral de la pobreza», algo que «no puede permitirse» y que debe llevar a las instituciones a pensar «primero en las personas» y, en el caso de las pensiones mínimas de viudedad, a «rectificar».