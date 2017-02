Mas subraya su convencimiento de que actuó bien el 9N pero ve posible que le inhabiliten

«Si no me inhabilitan sería una sorpresa y ya me gustaría tener esta sorpresa, pero no tengo la botella de cava preparada», ha expuesto en declaraciones a Catalunya Ràdio recogidas por Europa Press, donde ha asegurado que en el juicio no pondrá fácil una sentencia de inhabilitación.

En una entrevista conjunta con las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau, que también serán juzgadas este lunes, no han querido revelar muchos detalles de como encaran el juicio porque consideran que deben reservar sus cartas hasta la semana que viene.

Sin embargo, Mas sí ha reivindicado que lo que demuestra que nada fue ilegal es que la consulta se celebró sin que la justicia dictara aquel noviembre de 2014 medidas contra ella: «Si esto era una delito –la consulta–, ¿Cómo es que no se trató de evitar?».

También ha asegurado que en ningún momento quiso desobedecer al Tribunal Constitucional español, recordando que cambió el formato de consulta por el de proceso participativo cuando llegó el fallo en contra del tribunal, y se ha declarado responsable político de la votación.

La vicepresidenta Ortega ha dicho que en el lunes no se les juzga solo a ellos sino a toda «el alma» que hizo posible el 9N, mientras que Rigau ha expuesto que si en la consulta hubieran participado 13.000 personas y no más de dos millones, no habría en marcha un juicio.

«No se encontrarán a un país arrodillado»

Ante el hecho de que el Gobierno español plantee medidas coercitivas para frenar el referéndum que la Generalitat tiene previsto celebrar antes de setiembre, Mas ha avisado de que la gente reaccionará si esto ocurre: «No se encontrarán a un país arrodillado».

Ha insistido en expresar su apoyo al referéndum anunciado por el president, Carles Puigdemont, y ha admitido que el camino a la independencia supone situar al límite al legalidad: «Haciendo el buen chico no forzaremos un cambio del estatu quo».

Pese a este advertencia, se ha mostrado convencido de que cualquier reacción será cívica y ha reivindicado que el movimiento soberanista siempre ha mostrado un carácter pacífico: «Si el Nobel de la Paz se diera a los países, podríamos ser candidatos».

CDC

Mas ha vinculado a este juicio el «montaje escandaloso» de la Fiscalía en la operación policial por la presunta financiación irregular de CDC y ha dicho que pone «la mano en el fuego» por los excargos del partido arrestados.

«Esto pasa siempre que hay una gran operación en Catalunya ligada al proceso soberanista», ha señalado Mas.

El líder del PDeCAT (antes CDC) ha subrayado que él ya tuvo que defenderse de «falsedades y calumnias gravísimas» antes de las elecciones catalanas de 2012, lo mismo que le sucedió a Xavier Trias antes de las municipales con la cuenta en Suiza y que hubo registros en la sede del CDC antes de los últimos comicios catalanes de setiembre de 2015.

«Siempre es lo mismo, la Fiscalía está detrás y con poderes plenipotenciarios», se ha quejado Mas, que ha avanzado que algunos abogados que le asesoran «se están planteado querellarse contra la Fiscalía por su abuso absoluto de poder».